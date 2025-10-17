blumatica software sicurezza cantieri
geosec crepe nei muri
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Impugnazione bando: la differenza tra clausole immediatamente escludenti e penalizzanti

La sentenza del TAR Sicilia 2853/2025: l’amministrazione può legittimamente limitare la platea dei partecipanti, purché le prescrizioni siano coerenti con l’oggetto dell’appalto e non abnormi o discriminatorie

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/10/2025

Può un operatore economico che non partecipa a una gara contestare la lex specialis? E quali clausole devono essere considerate “immediatamente escludenti”, tali da legittimare un’impugnazione preventiva?

La sentenza del TAR Sicilia del 6 ottobre 2025, n. 2853, offre un nuovo e articolato chiarimento su questi temi, ribadendo l’importanza del principio di proporzionalità nella fissazione dei requisiti tecnici e dei limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali della stazione appaltante.

Clausole del bando: la differenza tra escludenti e penalizzanti

Nel caso in esame, una società operante nel settore della diagnostica medica ha impugnato il bando e il capitolato speciale di una procedura aperta per la fornitura “in service” di apparecchiature di laboratorio, lamentando che alcune caratteristiche tecniche minime fossero irragionevoli, discriminatorie e tali da restringere ingiustificatamente la concorrenza.

L’impresa, tuttavia, non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, ritenendo che i requisiti imposti avessero natura “escludente”.

La stazione appaltante, dal canto suo, aveva risposto ai dubbi dei concorrenti pubblicando alcuni chiarimenti con i quali aveva precisato che determinate prescrizioni costituivano meri refusi e non modifiche sostanziali della lex specialis.

Per comprendere la decisione del TAR, è utile considerare l’orientamento ormai consolidato ribadito dallo stesso tribunale amministrativo, che bilancia il principio di favor partecipationis con la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Impugnazione bando: la differenza tra clausole immediatamente escludenti e penalizzanti
2
Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
sun ballast Sistema EasyWest

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
2
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria
5
FISCO E TASSE - 14/10/2025
Bonus Casa 2026: confermate le detrazioni al 50% per le abitazioni principali
6
LAVORI PUBBLICI - 15/10/2025
Codice Appalti 2023: nuovo richiamo della Commissione UE