Clausole immediatamente escludenti: i limiti all'impugnazione del bando
Il TAR Lazio chiarisce quando una clausola del bando può dirsi immediatamente escludente e quando l’incertezza rientra nella normale alea commerciale
Il contesto normativo
Il tema affrontato dalla sentenza si colloca all’incrocio tra le regole processuali sull’ammissibilità del ricorso e i principi sostanziali che governano la fase di gara nel Codice dei contratti pubblici.
Sul piano generale, il d.lgs. n. 36/2023 non disciplina espressamente la nozione di clausola immediatamente escludente, che resta una categoria di matrice giurisprudenziale. Il Codice fornisce però il contesto valoriale entro cui tale nozione deve essere letta, a partire dai principi generali che governano l’azione amministrativa.
Rilevano, in particolare:
- l’art. 3, che richiama il principio di accesso al mercato, imponendo alle stazioni appaltanti di non introdurre vincoli sproporzionati o irragionevoli alla partecipazione;
- l’art. 10, che ribadisce l’esigenza di chiarezza, trasparenza e proporzionalità delle regole di gara.
È alla luce di questi principi che la giurisprudenza ha individuato quelle ipotesi eccezionali in cui una clausola della lex specialis, pur non precludendo formalmente la partecipazione, incide in modo così radicale sulla possibilità di formulare un’offerta da rendere immediatamente attuale la lesione.
Sul versante processuale, il riferimento resta l’art. 120 del Codice del processo amministrativo. In questo ambito si è consolidato l’orientamento secondo cui il bando, quale atto generale, è di regola impugnabile solo unitamente agli atti applicativi, salvo il caso in cui contenga clausole immediatamente lesive.
Tra queste rientrano anche le previsioni che rendano impossibile o irragionevolmente difficoltoso il calcolo della convenienza tecnica ed economica dell’offerta, ma solo a condizione che tale effetto sia oggettivo, generalizzato e immediatamente percepibile da un operatore economico medio.
La nozione di clausola immediatamente escludente non può quindi essere interpretata in senso estensivo. Occorre mantenere distinta l’ipotesi in cui la lex specialis impedisce strutturalmente la formulazione dell’offerta da quella in cui introduce elementi di rischio o incertezza riconducibili alla normale alea imprenditoriale.
