Clausole immediatamente escludenti: i limiti all'impugnazione del bando

Il TAR Lazio chiarisce quando una clausola del bando può dirsi immediatamente escludente e quando l’incertezza rientra nella normale alea commerciale

di Redazione tecnica - 23/12/2025

L'analisi del TAR

Il TAR chiarisce che, affinché una clausola della lex specialis possa essere qualificata come immediatamente escludente, non è sufficiente che essa renda più complessa o rischiosa la valutazione economica dell’operazione.
È invece necessario dimostrare, in modo oggettivo e puntuale, l’impossibilità per un operatore economico medio di formulare un’offerta economicamente sostenibile.

In questa prospettiva, rientrano tra le clausole immediatamente lesive solo quelle che:

  • rendono astrattamente impossibile la partecipazione alla procedura;
  • impediscono il calcolo della convenienza economica in termini tali da condurre inevitabilmente a offerte in perdita;
  • pongono l’operatore di fronte a un rischio non riconducibile alla normale alea imprenditoriale.

Applicando tali criteri al caso concreto, il Collegio ha rilevato come la parte ricorrente si fosse limitata a prospettare, in termini generici, l’incertezza derivante dalla qualificazione giuridica dei beni oggetto di vendita, senza supportarla con elementi concreti idonei a dimostrare l’impossibilità di stimare un margine di utile.

La sola incertezza circa la qualificazione dei beni: 

  • non consente di inferire automaticamente l’impossibilità di calcolare la convenienza economica dell’operazione;
  • non è idonea a escludere in astratto l’attitudine dell’operazione a produrre un utile.

Una simile situazione può incidere, al più, in termini di incremento della normale alea commerciale, fattore fisiologico dell’attività imprenditoriale e non sufficiente a fondare l’immediata lesività della clausola.

Il Collegio ha inoltre valorizzato l’esperienza professionale maturata dall’operatore nel settore, ritenendo che tale elemento escludesse, nel caso concreto, una reale preclusione alla formulazione di un’offerta consapevole.

