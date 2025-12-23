deas Gestione completa successioni e volture catastali
Clausole immediatamente escludenti: i limiti all'impugnazione del bando

Il TAR Lazio chiarisce quando una clausola del bando può dirsi immediatamente escludente e quando l’incertezza rientra nella normale alea commerciale

di Redazione tecnica - 23/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, escludendo che la previsione contestata producesse una lesione attuale e concreta idonea a legittimare l’impugnazione immediata.

Dal ragionamento del TAR emergono alcune indicazioni operative di particolare rilievo:

  • l’operatore economico non può limitarsi a denunciare una generica difficoltà valutativa o un rischio economico accentuato;
  • è necessario allegare e dimostrare, in modo puntuale, che la clausola renda oggettivamente impossibile formulare un’offerta economicamente sostenibile;
  • l’impossibilità di calcolare la convenienza economica non coincide con l’incremento della normale alea commerciale;
  • l’esperienza maturata nel settore può incidere in modo decisivo sulla valutazione dell’effettiva preclusione alla partecipazione.

La categoria delle clausole immediatamente escludenti resta quindi un’eccezione, da interpretare in senso restrittivo e invocabile solo in presenza di previsioni realmente abnormi o strutturalmente paralizzanti, non quando la lex specialis richiede valutazioni complesse o espone l’operatore a un rischio economico non del tutto prevedibile.

