Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
blumatica corso formativo fondamenti bim
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
harpaceas blumatica

Clausole sociali: si applicano a tutti gli appalti

Il chiarimento del MIT: le previsioni dell’Allegato II.3, richiamato dall’art. 57 del Codice, si applicano a tutti gli appalti di lavori e servizi diversi da quelli intellettuali

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 18/09/2025

Qual è l’esatto perimetro applicativo delle clausole sociali dopo l’entrata in vigore del c.d. “Correttivo Codice Appalti” (d.lgs. n. 209/2024)? Le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi specifiche condizioni relative alle pari opportunità e all’inclusione sociale in tutti gli appalti di lavori e servizi (esclusi quelli di natura intellettuale), oppure soltanto nei casi già previsti per gli affidamenti PNRR/PNC?

È questo il dubbio posto da una stazione appaltante al servizio di supporto giuridico del MIT, che ha risposto con il parere del 3 giugno 2025, n. 3502.

Clausole sociali negli appalti: il MIT sull'ambito di applicazione

Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 209/2024 il legislatore è intervenuto sull’art. 57 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), introducendo il nuovo comma 2-bis. La norma rinvia all’Allegato II.3, che stabilizza nel Codice quanto già previsto per i contratti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Le disposizioni si articolano in due fasi:

  • In fase di offerta
    • obbligo per gli operatori economici con oltre 50 dipendenti di presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale;
    • impegno ad assicurare, in caso di affidamento, almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione femminile e giovanile.
  • In fase di esecuzione:
    • entro 6 mesi, presentazione delle certificazioni di cui alla legge n. 68/1999;
    • entro 6 mesi, per gli affidatari con più di 15 e fino a 50 dipendenti, presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale;
    • previsione di penali contrattuali in caso di inadempimento degli obblighi sopra richiamati.

Prima del correttivo, l’Allegato II.3 era legato all’art. 61, relativo ai contratti riservati; oggi, attraverso il rinvio operato dal comma 2-bis dell’art. 57, le clausole trovano applicazione generale.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Clausole sociali Codice dei contratti MIT Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Clausole sociali: si applicano a tutti gli appalti
2
La risposta del MIT
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
3
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
4
EDILIZIA - 16/09/2025
SCIA edilizia: annullamento d’ufficio oltre 12 mesi, la sentenza del Consiglio di Stato
5
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
6
EDILIZIA - 13/09/2025
Fiscalizzazione abusi edilizi e tolleranze costruttive: i chiarimenti del Consiglio di Stato