Qual è l’esatto perimetro applicativo delle clausole sociali dopo l’entrata in vigore del c.d. “Correttivo Codice Appalti” (d.lgs. n. 209/2024)? Le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi specifiche condizioni relative alle pari opportunità e all’inclusione sociale in tutti gli appalti di lavori e servizi (esclusi quelli di natura intellettuale), oppure soltanto nei casi già previsti per gli affidamenti PNRR/PNC?

È questo il dubbio posto da una stazione appaltante al servizio di supporto giuridico del MIT, che ha risposto con il parere del 3 giugno 2025, n. 3502.

Clausole sociali negli appalti: il MIT sull'ambito di applicazione

Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 209/2024 il legislatore è intervenuto sull’art. 57 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), introducendo il nuovo comma 2-bis. La norma rinvia all’Allegato II.3, che stabilizza nel Codice quanto già previsto per i contratti finanziati dal PNRR e dal PNC.

Le disposizioni si articolano in due fasi:

In fase di offerta obbligo per gli operatori economici con oltre 50 dipendenti di presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale; impegno ad assicurare, in caso di affidamento, almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto all’occupazione femminile e giovanile.

In fase di esecuzione : entro 6 mesi, presentazione delle certificazioni di cui alla legge n. 68/1999; entro 6 mesi, per gli affidatari con più di 15 e fino a 50 dipendenti, presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale; previsione di penali contrattuali in caso di inadempimento degli obblighi sopra richiamati.

:

Prima del correttivo, l’Allegato II.3 era legato all’art. 61, relativo ai contratti riservati; oggi, attraverso il rinvio operato dal comma 2-bis dell’art. 57, le clausole trovano applicazione generale.