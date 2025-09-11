Riqualificazione energetica e transizione ecologica: quale futuro per l’edilizia?

Quali sono le reali prospettive del mercato edilizio dopo la riduzione degli incentivi fiscali avvenuta negli ultimi 2 anni? E in che misura le imprese del settore si sentono pronte a guidare la transizione ecologica attraverso interventi di riqualificazione energetica?

Sono interrogativi che non riguardano solo i professionisti, ma l’intera filiera, ed è per questo che CNA e Nomisma hanno avviato una nuova indagine nazionale, rivolta direttamente alle imprese.

Il futuro dell'edilizia: quali prospettive per il settore?

La ricerca, promossa da CNA Costruzioni, CNA Installazione e Impianti, CNA Produzione e dal Dipartimento Politiche Ambientali della Confederazione, punta a raccogliere dati concreti e percezioni dirette da parte delle imprese.

L’indagine si propone di:

valutare l’andamento economico del settore nel 2025 , descrivendo la tipologia di interventi effettuati (ad esempio cappotti termici, sostituzione di caldaie, installazione di pompe di calore);

, descrivendo la tipologia di interventi effettuati (ad esempio cappotti termici, sostituzione di caldaie, installazione di pompe di calore); rilevare la percezione delle imprese associate CNA rispetto alle prospettive future, alla luce della riduzione dei bonus fiscali per la riqualificazione energetica;

rispetto alle prospettive future, alla luce della riduzione dei bonus fiscali per la riqualificazione energetica; raccogliere suggerimenti operativi utili alla formulazione di proposte di policy sostenibili, per accompagnare la transizione energetica del patrimonio edilizio nazionale.

La volontà è quella di colmare un vuoto informativo, restituendo una fotografia aggiornata che metta insieme numeri, percezioni e soluzioni suggerite dagli operatori.

L’iniziativa CNA–Nomisma: come partecipare

Partecipare all'indagine rappresenta quindi un’occasione importante per:

raccogliere in maniera sistematica i bisogni e le aspettative delle imprese;

offrire al decisore politico un quadro aggiornato per orientare le scelte in materia di incentivi e regolazione;

stimolare la partecipazione attiva della filiera edilizia alla definizione di strategie di sostenibilità.

Le imprese interessate possono contribuire direttamente compilando il questionario online disponibile al seguente link ufficiale CNA: Indagine CNA–Nomisma.