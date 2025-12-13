Cosa chiarisce il MIT

Il quesito sottoposto al Ministero nasce da due interpretazioni contrapposte:

da una parte, quella sostenuta anche dal Quaderno ANCI n. 54/2025, secondo cui sarebbe il dirigente a certificare le attività, previo confronto con il RUP;

dall’altra, una lettura alternativa proposta da alcune pubblicazioni specialistiche, che attribuirebbe al RUP il ruolo di attestatore, relegando il dirigente a una funzione meramente erogativa.

Il MIT, richiamando espressamente la Relazione illustrativa al Codice, chiarisce che non vi è alcun dubbio interpretativo: l’accertamento e l’attestazione delle funzioni tecniche sono compiti che spettano al responsabile di servizio della struttura competente o, in alternativa, a un altro dirigente incaricato dall’amministrazione. Il RUP interviene, ma solo in termini conoscitivi, fornendo informazioni utili per ricostruire l’attività svolta, senza tuttavia assumere la responsabilità dell’attestazione.

Il Ministero non si limita a confermare questo orientamento, ma richiama anche il parere n. 3429/2025, giunto alle stesse conclusioni e ormai considerato un punto fermo nella ricostruzione sistematica dell’art. 45.