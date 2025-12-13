Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività

Dal MIT un chiarimento decisivo sull’art. 45 del Codice dei contratti: ruolo del dirigente, posizione del RUP e indicazioni operative per una corretta attestazione delle funzioni tecniche.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 13/12/2025

Cosa chiarisce il MIT

Il quesito sottoposto al Ministero nasce da due interpretazioni contrapposte:

  • da una parte, quella sostenuta anche dal Quaderno ANCI n. 54/2025, secondo cui sarebbe il dirigente a certificare le attività, previo confronto con il RUP;
  • dall’altra, una lettura alternativa proposta da alcune pubblicazioni specialistiche, che attribuirebbe al RUP il ruolo di attestatore, relegando il dirigente a una funzione meramente erogativa.

Il MIT, richiamando espressamente la Relazione illustrativa al Codice, chiarisce che non vi è alcun dubbio interpretativo: l’accertamento e l’attestazione delle funzioni tecniche sono compiti che spettano al responsabile di servizio della struttura competente o, in alternativa, a un altro dirigente incaricato dall’amministrazione. Il RUP interviene, ma solo in termini conoscitivi, fornendo informazioni utili per ricostruire l’attività svolta, senza tuttavia assumere la responsabilità dell’attestazione.

Il Ministero non si limita a confermare questo orientamento, ma richiama anche il parere n. 3429/2025, giunto alle stesse conclusioni e ormai considerato un punto fermo nella ricostruzione sistematica dell’art. 45.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI ANAC MIT Codice Appalti 2023 Incentivi funzioni tecniche

Documenti Allegati

INDICE

1
Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività
2
Cosa chiarisce il MIT
3
Il precedente parere MIT n. 3429/2025
4
Quadro normativo di riferimento
5
Analisi tecnica
6
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026