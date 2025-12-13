Il precedente parere MIT n. 3429/2025

Nel parere del 2 ottobre 2025 il Ministero aveva già affrontato in modo dettagliato lo stesso quesito, ricostruendo il comma 4 alla luce della Relazione illustrativa. Anche in quel caso era stato chiarito che la responsabilità dell’attestazione non ricade sul RUP, ma sul dirigente o sul responsabile di servizio.

Quello stesso parere introduceva però un ulteriore elemento, destinato ad avere un impatto significativo nella pratica amministrativa: il riferimento al Comunicato ANAC del 7 maggio 2025. L’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva sottolineato l’importanza di evitare che il dirigente chiamato ad attestare coincida con colui che ha svolto l’attività incentivabile. Per garantire terzietà e imparzialità, soprattutto quando l’incentivo riguarda personale dirigenziale, l’attestazione deve essere affidata a un dirigente diverso, individuato all’interno dell’amministrazione, previo coinvolgimento del RUP nella fase istruttoria.

Si tratta di un passaggio che completa l’impianto interpretativo del comma 4, art. 45, e che oggi rappresenta una regola di riferimento per tutte le amministrazioni, anche quelle con organici ridotti, chiamate a organizzare un sistema di attestazione realmente neutrale.