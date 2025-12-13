Blumatica Energy
Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività

Dal MIT un chiarimento decisivo sull’art. 45 del Codice dei contratti: ruolo del dirigente, posizione del RUP e indicazioni operative per una corretta attestazione delle funzioni tecniche.

di Redazione tecnica - 13/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Il parere MIT si inserisce all’interno della disciplina più ampia delineata dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici. È qui che vengono definite le attività tecniche incentivate, la misura delle risorse da destinare, i criteri di riparto, i limiti annuali e, soprattutto, le condizioni necessarie per la corresponsione dell’incentivo.

Il comma 4, in particolare, rappresenta il fulcro dell’intero procedimento perché stabilisce che l’incentivo può essere erogato solo dopo che un dirigente ha accertato e attestato lo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche. La norma attribuisce al RUP un ruolo di supporto, limitato alla fase istruttoria, e non gli riconosce alcuna competenza certificativa.

Il quadro è completato dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73/2025, che chiariscono l’applicabilità delle nuove regole alle attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024, definiscono i criteri organizzativi interni e garantiscono la copertura economica degli incentivi attraverso i quadri economici delle singole procedure.

Tag:
LAVORI PUBBLICI ANAC MIT Codice Appalti 2023 Incentivi funzioni tecniche

INDICE

1
Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività
2
Cosa chiarisce il MIT
3
Il precedente parere MIT n. 3429/2025
4
Quadro normativo di riferimento
5
Analisi tecnica
6
Conclusioni operative
