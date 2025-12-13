Quadro normativo di riferimento

Il parere MIT si inserisce all’interno della disciplina più ampia delineata dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici. È qui che vengono definite le attività tecniche incentivate, la misura delle risorse da destinare, i criteri di riparto, i limiti annuali e, soprattutto, le condizioni necessarie per la corresponsione dell’incentivo.

Il comma 4, in particolare, rappresenta il fulcro dell’intero procedimento perché stabilisce che l’incentivo può essere erogato solo dopo che un dirigente ha accertato e attestato lo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche. La norma attribuisce al RUP un ruolo di supporto, limitato alla fase istruttoria, e non gli riconosce alcuna competenza certificativa.

Il quadro è completato dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73/2025, che chiariscono l’applicabilità delle nuove regole alle attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024, definiscono i criteri organizzativi interni e garantiscono la copertura economica degli incentivi attraverso i quadri economici delle singole procedure.