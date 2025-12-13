Analisi tecnica

La lettura combinata dei due pareri MIT, della Relazione illustrativa e del comunicato ANAC consente di ricostruire con chiarezza il modello operativo voluto dal legislatore.

L’attestazione delle funzioni tecniche è un atto dirigenziale a tutti gli effetti, che richiede autonomia, valutazione e responsabilità. Il dirigente non si limita a recepire le informazioni fornite dal RUP, ma svolge un vero e proprio controllo sulla corrispondenza tra le attività dichiarate e quelle effettivamente svolte. Si tratta di un passaggio essenziale, anche perché la mancata o irregolare attestazione determina l’impossibilità di erogare l’incentivo e comporta la destinazione delle somme non corrisposte al fondo per l’innovazione previsto dai commi 5, 6 e 7, dell’art. 45 del nuovo Codice Appalti.

Il ruolo del RUP resta comunque centrale, perché è il soggetto che conosce meglio lo sviluppo dell’appalto e le attività svolte dai vari attori tecnici. Tuttavia, questa conoscenza non si traduce in una funzione certificativa, proprio per evitare che il responsabile del procedimento, spesso coinvolto nelle attività incentivate, possa essere chiamato a “validare” il proprio stesso operato o quello della propria struttura.

Particolarmente rilevante è poi la questione degli incentivi ai dirigenti. Qui il sistema richiede un livello di cautela ulteriore: l’attestazione deve essere svolta da un dirigente diverso rispetto a quello incentivato. Questo meccanismo evita sovrapposizioni di ruoli e garantisce un controllo effettivamente terzo, conforme ai principi di imparzialità e trasparenza.