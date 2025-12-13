Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3944/2025 conferma in modo definitivo che l’attestazione delle funzioni tecniche non spetta al RUP, ma al dirigente o al responsabile di servizio competente. È un chiarimento che chiude un dibattito interpretativo durato mesi e che consente alle amministrazioni di organizzare i propri processi interni in modo coerente con il dettato normativo.

Il Ministero ribadisce una linea ormai consolidata: la funzione certificativa deve essere svolta da un soggetto dotato di autonomia, responsabilità e terzietà, mentre il RUP partecipa alla fase istruttoria senza assumere un ruolo attestativo. Nei casi in cui l’incentivo riguardi personale dirigenziale, la necessità di evitare conflitti di interesse impone l’individuazione di un dirigente diverso da quello incentivato, capace di svolgere un controllo effettivamente imparziale.

Per le stazioni appaltanti questo significa rivedere, ove necessario, i propri regolamenti interni, formalizzare la catena delle responsabilità, chiarire il ruolo del RUP nella fase istruttoria e, soprattutto, costruire un sistema di attestazione in grado di garantire trasparenza, coerenza e legalità. È un passaggio indispensabile non solo per evitare contestazioni, ma anche per far funzionare al meglio un istituto – quello degli incentivi alle funzioni tecniche – che il legislatore ha pensato come strumento di valorizzazione delle competenze interne e di miglioramento complessivo della qualità dell’azione amministrativa.