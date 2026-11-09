Che ne sarà del Codice dei contratti pubblici quando il nuovo regolamento europeo sugli appalti e sulle concessioni diventerà applicabile? Il D.Lgs. n. 36/2023 potrà continuare a rappresentare il riferimento normativo per stazioni appaltanti e operatori economici oppure sarà necessario modificarne profondamente struttura e contenuti? E quanto spazio resterà per una disciplina nazionale che, come quella italiana, non si limita alle regole sull'aggiudicazione, ma comprende principi generali, progettazione, esecuzione e organizzazione amministrativa?

A interrogarsi sul futuro del Codice è Claudio Contessa, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che nel contributo «Codice dei contratti pubblici: che ne sarà con il nuovo Regolamento UE?» ha esaminato le possibili conseguenze della proposta COM(2026) 590 final, presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026.

La proposta prevede la sostituzione delle tre direttive del 2014 con un unico regolamento europeo, il Public Procurement Act, abbandonando un modello normativo che per oltre cinquant'anni ha consentito agli Stati membri di recepire le disposizioni europee e integrarle con regole rispondenti alle caratteristiche dei rispettivi ordinamenti. Se il testo fosse approvato nella formulazione attuale, il legislatore italiano dovrebbe quindi rivedere non soltanto le disposizioni incompatibili con le nuove regole europee, ma anche la possibilità di mantenere una disciplina nazionale organica della contrattualistica pubblica.

Dal Codice del 2016 alla nuova riforma europea

Contessa ricorda come nel 2019, quando il D.Lgs. n. 50/2016 aveva appena tre anni, si discutesse già della necessità di sostituirlo con un nuovo Codice, nonostante fosse prevedibile che l'Unione europea sarebbe intervenuta nuovamente sulla disciplina degli appalti e delle concessioni. La prospettiva di una riforma europea suggeriva allora una certa prudenza, perché riscrivere integralmente la normativa nazionale avrebbe potuto significare dover intervenire di nuovo a distanza di pochi anni.

La scelta compiuta nel 2023 viene oggi rivalutata positivamente, soprattutto per la stabilità normativa che il nuovo Codice ha contribuito a restituire al settore e per il lavoro di razionalizzazione delle disposizioni che regolano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, ma quella riforma europea che si immaginava già nel 2019 è arrivata e presenta una differenza rispetto alle precedenti.

Dalla prima direttiva sugli appalti di lavori pubblici del 1971 fino al pacchetto del 2014, la disciplina europea si è sviluppata attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, riconoscendo agli Stati membri la possibilità di adattare le regole comuni alle proprie strutture amministrative. Questo sistema ha consentito all'Italia di adottare Codici che non si limitassero a recepire le disposizioni europee, ma disciplinassero anche materie ulteriori, dalla progettazione all'esecuzione contrattuale, fino ai principi generali dell'attività amministrativa.

Perché la Commissione europea ha scelto il regolamento

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea richiama le difficoltà applicative delle direttive del 2014, la complessità delle procedure e le differenze tra le legislazioni nazionali, sostenendo che un regolamento direttamente applicabile permetterebbe di ridurre la frammentazione normativa, garantire maggiore uniformità nel mercato interno e contenere il gold plating, ossia l'introduzione di livelli di regolazione nazionali ulteriori rispetto a quelli richiesti dal diritto europeo.

L'uniformità perseguita dalla Commissione comporterebbe però una riduzione dei margini di autonomia normativa attraverso i quali gli Stati membri hanno finora adattato le regole europee alle proprie esigenze, con il rischio che l'obiettivo della semplificazione si traduca in una disciplina meno flessibile rispetto alle caratteristiche dei singoli sistemi amministrativi.

La preferenza per i regolamenti non riguarda soltanto gli appalti: secondo i dati richiamati nel Rapporto sulla legislazione 2024-2025 della Camera dei deputati, durante la nona legislatura europea i regolamenti hanno rappresentato il 72% degli atti adottati, mentre le direttive si sono fermate a circa il 19%, confermando una tendenza verso strumenti normativi direttamente applicabili che non tutti gli Stati membri condividono.

Nel corso del 2026, infatti, diciassette Paesi, tra cui Italia, Francia e Germania, hanno manifestato le proprie perplessità sulla scelta di riformare gli appalti attraverso un regolamento anziché mediante nuove direttive, proprio per le conseguenze che ne deriverebbero sulle prerogative delle legislazioni nazionali.

Il regolamento europeo e i limiti alla legislazione nazionale

L'articolo 288 TFUE stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, mentre la direttiva vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi.

Ciò implica che la diretta applicabilità del regolamento limita anche la possibilità di mantenere discipline nazionali che intervengano sulle stesse materie. La Corte di giustizia ha affermato sin dagli anni Settanta che gli Stati membri non possono limitarsi a riprodurre il contenuto di un regolamento attraverso disposizioni interne, poiché ciò rischierebbe di generare incertezza sulla natura della fonte applicabile e sulla sua efficacia.

La giurisprudenza successiva ha tuttavia attenuato questo orientamento, ammettendo che determinate disposizioni regolamentari possano richiedere o consentire interventi nazionali di attuazione anche in assenza di un'espressa previsione, a condizione che tali interventi siano compatibili con il contenuto e le finalità del regolamento e non ne compromettano l'applicazione.

La proposta del Public Procurement Act contiene già alcune indicazioni in questa direzione, come l'articolo 24, paragrafo 7, che consente agli Stati membri di prevedere limitazioni aggiuntive al subappalto quando siano documentati specifici rischi di inosservanza degli obblighi sociali e lavoristici, mentre l'articolo 80, paragrafo 5, ammette disposizioni nazionali più rigorose sugli affidamenti in house e l'articolo 100, paragrafo 7, permette di imporre la suddivisione degli appalti in lotti.

Gli articoli 134 e 138 richiedono invece interventi nazionali relativi, rispettivamente, allo spazio dei dati sugli appalti pubblici e alla designazione di un'autorità di coordinamento, mentre l'articolo 1, paragrafo 3, fa salve alcune materie appartenenti alla competenza nazionale, tra cui il diritto amministrativo generale, il diritto dei contratti, l'organizzazione della pubblica amministrazione e il controllo finanziario della spesa pubblica.

Al di fuori degli ambiti espressamente riservati o consentiti, la possibilità di conservare disposizioni nazionali dovrà essere valutata alla luce delle caratteristiche e degli obiettivi delle singole norme europee, con conseguenze che potrebbero interessare numerose parti del D.Lgs. n. 36/2023.

Tre possibili futuri per il Codice dei contratti pubblici

Se il regolamento europeo venisse approvato in una formulazione sostanzialmente analoga a quella attuale, difficilmente il Codice italiano potrebbe rimanere invariato, perché molte delle disposizioni che oggi ne compongono la struttura disciplinano materie sulle quali interverrebbe direttamente la nuova fonte unionale.

Una prima possibilità consisterebbe nel conservare il D.Lgs. n. 36/2023, modificando le disposizioni incompatibili e mantenendo quelle che il regolamento consente agli Stati membri di adottare, attraverso un intervento che dovrebbe distinguere le norme destinate a sopravvivere da quelle da riscrivere e verificare, per tutte le altre, se sia possibile conservarle con funzione integrativa o suppletiva.

Questa soluzione permetterebbe di mantenere buona parte dell'impianto attuale, evitando un'ulteriore sostituzione complessiva della normativa nazionale, ma incontrerebbe le difficoltà derivanti dai limiti posti dal diritto europeo alla riproduzione delle disposizioni regolamentari e all'introduzione di regole aggiuntive.

Una seconda possibilità sarebbe quella di un sistema a doppio binario, nel quale il regolamento europeo diventerebbe la fonte principale e il Codice italiano continuerebbe a disciplinare soltanto gli aspetti non assorbiti dalla normativa unionale, secondo un modello già sperimentato nel settore della protezione dei dati personali dopo l'adozione del regolamento (UE) 2016/679.

Se venisse seguito lo stesso modello, anche il D.Lgs. n. 36/2023 potrebbe continuare a esistere, pur trasformandosi in una disciplina complementare rispetto al regolamento europeo e perdendo la capacità di regolare autonomamente l'intero settore.

Non viene esclusa, infine, l'ipotesi di un'abrogazione del Codice e della sua sostituzione con una legge nazionale destinata a disciplinare esclusivamente gli ambiti rimasti nella competenza dello Stato, secondo una soluzione considerata meno probabile ma che troverebbe un precedente recente nella Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale, adottata per integrare il quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) 2024/1689.

In quest'ultimo scenario, il legislatore italiano rinuncerebbe alla struttura codicistica costruita nel 2023, sostituendola con una disciplina nazionale limitata alle materie non regolate direttamente dall'Unione europea.

Che cosa accadrebbe ai principi del Codice?

La possibilità di ridimensionare o superare il D.Lgs. n. 36/2023 apre anche il problema della sorte dei principi generali contenuti nella Parte I del Libro I, che rappresentano uno degli elementi caratterizzanti della codificazione del 2023.

Il principio del risultato, quello della fiducia e il principio dell'accesso al mercato non sono stati introdotti come semplici enunciazioni programmatiche, ma come criteri destinati a orientare l'interpretazione e l'applicazione dell'intero Codice, tanto che l'articolo 4 stabilisce espressamente che le disposizioni devono essere interpretate e applicate sulla base dei principi contenuti negli articoli 1, 2 e 3; una funzione che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente valorizzato anche al di fuori della contrattualistica pubblica, soprattutto attraverso il principio del risultato, contribuendo a consolidare un'impostazione dell'attività amministrativa nella quale il rispetto delle regole procedimentali deve essere accompagnato dall'effettivo perseguimento degli obiettivi pubblici, nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza.

La proposta europea dedica invece gli articoli 4 e 5 ai principi per l'aggiudicazione degli appalti e agli obiettivi di politica pubblica, privilegiando il miglior rapporto qualità-prezzo, l'efficienza della spesa e la competitività del mercato interno, secondo un'impostazione che non riproduce l'ampiezza della disciplina nazionale dei principi.

Le due discipline rispondono a finalità non perfettamente sovrapponibili, perché il Codice italiano ha cercato di collegare le regole contrattuali ai principi generali dell'azione amministrativa, mentre il regolamento europeo è costruito principalmente attorno alle esigenze di funzionamento del mercato interno. La possibilità di conservare l'attuale sistema dei principi dipenderà quindi dai margini che il testo definitivo lascerà al legislatore nazionale, soprattutto nelle materie riconducibili al diritto amministrativo generale.

Una riforma che potrebbe cambiare il sistema delle fonti

La proposta europea è ancora all'esame delle istituzioni dell'Unione e il suo contenuto potrebbe essere modificato prima dell'approvazione definitiva, mentre nella formulazione attuale è previsto un periodo di due anni tra l'entrata in vigore del regolamento e la sua applicazione, durante il quale gli Stati membri potrebbero intervenire sulle rispettive legislazioni.

Il tempo a disposizione non elimina però le difficoltà che potrebbero derivare da una trasformazione così ampia, soprattutto per un ordinamento come quello italiano, nel quale il Codice del 2023 ha riunito in un unico testo disposizioni relative a tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

La scelta del legislatore europeo potrebbe determinare una progressiva decodificazione, lasciando alla fonte nazionale soltanto alcune funzioni di completamento e costringendo gli operatori a ricostruire la disciplina applicabile attraverso il coordinamento tra regolamento europeo e disposizioni interne.

Da qui l'invito ad affrontare il confronto sul Public Procurement Act senza limitarsi alle singole novità delle procedure di gara, valutando anche quale modello normativo si intenda conservare e quali spazi debbano essere riconosciuti alle disposizioni nazionali legate alle caratteristiche dell'ordinamento italiano, prima che l'approvazione del regolamento riduca ulteriormente le possibilità di intervento.