Il parere di OICE: norme chiare e uniformi sono indispensabili per il settore

A esprimere particolare apprezzamento è l’OICE, l’associazione confindustriale che rappresenta le società di ingegneria e architettura.

Secondo il presidente Giorgio Lupoi, l’iniziativa del Governo risponde a un’esigenza sentita da anni nelle professioni tecniche. In una nota diffusa subito dopo il Consiglio dei Ministri, Lupoi ha evidenziato come sia “fondamentale avviare un processo di riforma che consenta anche al settore dell’ingegneria e dell’architettura di avere un quadro chiaro ed uniforme, quindi trasparente e tale da permettere l’avvio delle iniziative sul territorio, a partire da quelle concernenti la rigenerazione urbana”.

Senza certezza delle regole, investitori e progettisti non possono programmare interventi di rigenerazione complessi, né assumersi, come avviene oggi, oneri dichiarativi e responsabilità tecniche particolarmente stringenti.

Per OICE, ricondurre la materia edilizia in un unico Codice rappresenta una scelta inevitabile, soprattutto considerando la frammentazione del d.P.R. n. 380/2001, che negli anni è diventato “un contenitore di norme eterogenee, non sempre coordinate e spesso interpretate in modo difforme tra le Regioni.”

Il presidente dell’Associazione guarda anche al quadro parlamentare, auspicando una convergenza tra la delega governativa e le iniziative già avviate presso l’VIII commissione della Camera: “A questo punto le iniziative parlamentari in essere e il ddl delega del Ministro Salvini possano essere armonizzate in un testo in grado di aggregare il massimo consenso e di essere approvato al più presto”.

L’auspicio è quello di un percorso unificato, stabile e condiviso, che dia al settore le regole certe di cui ha bisogno e in tempi rapidi.