Codice incentivi: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per le agevolazioni alle imprese
Pubblicato il d.lgs. n. 184/2025, che realizza un sistema unico e coordinato per la programmazione, la gestione e il monitoraggio dei benefici
Conclusioni
Il nuovo Codice degli incentivi rappresenta un passaggio importante perché introduce un linguaggio uniforme, un sistema digitale integrato e un approccio programmatorio che mancava da anni.
Per la prima volta si tenta di ricondurre entro un quadro coerente strumenti, procedure e responsabilità che nel tempo si erano stratificati, generando incertezza per imprese, professionisti e amministrazioni.
Resta però la sfida decisiva di trasformare l’architettura disegnata dal Codice in un sistema realmente operativo, semplice da utilizzare e capace di garantire continuità normativa.
La qualità della riforma dipenderà dalla capacità delle amministrazioni di adottare in modo effettivo il Sistema incentivi Italia, aggiornare tempestivamente i Programmi degli incentivi e rendere omogenee le prassi valutative.
