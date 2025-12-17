Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il parere fornito dal MIT, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.

L’art. 116 del Codice dei contratti, come oggi vigente, conferma una scelta di fondo: il collaudo è una funzione pubblica, strettamente connessa al controllo sull’esecuzione del contratto, e come tale deve essere svolta, in via ordinaria, all’interno del perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 distingue tra stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche e stazioni appaltanti che non lo sono, imponendo a queste ultime, in caso di nomina di più collaudatori, la presenza di almeno uno appartenente a una pubblica amministrazione.

Il comma 4-bis, dal canto suo, disciplina il collaudo statico, ma introduce anche un metodo: verifica preventiva delle risorse disponibili, interpello di altre amministrazioni e, solo in mancanza di riscontri, possibilità di ricorrere alle modalità ordinarie di affidamento.

È proprio su questo intreccio tra regole e metodo che si innesta il chiarimento del MIT.