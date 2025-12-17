Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno

Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il parere fornito dal MIT, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.

L’art. 116 del Codice dei contratti, come oggi vigente, conferma una scelta di fondo: il collaudo è una funzione pubblica, strettamente connessa al controllo sull’esecuzione del contratto, e come tale deve essere svolta, in via ordinaria, all’interno del perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 distingue tra stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche e stazioni appaltanti che non lo sono, imponendo a queste ultime, in caso di nomina di più collaudatori, la presenza di almeno uno appartenente a una pubblica amministrazione.

Il comma 4-bis, dal canto suo, disciplina il collaudo statico, ma introduce anche un metodo: verifica preventiva delle risorse disponibili, interpello di altre amministrazioni e, solo in mancanza di riscontri, possibilità di ricorrere alle modalità ordinarie di affidamento.

È proprio su questo intreccio tra regole e metodo che si innesta il chiarimento del MIT.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023 Collaudo tecnico-amministrativo

Documenti Allegati

INDICE

1
Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno
2
Quadro normativo di riferimento
3
La lettura del MIT
4
Le stazioni appaltanti non amministrazioni pubbliche
5
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026