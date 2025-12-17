deas Gestione completa successioni e volture catastali
Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno

Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore

di Redazione tecnica - 17/12/2025

La lettura del MIT: non solo collaudo statico

Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda l’ambito applicativo del comma 4-bis. Secondo il MIT, le disposizioni contenute nel secondo periodo di tale comma non possono essere lette come riferite esclusivamente al collaudatore delle strutture.

Una simile interpretazione, pur suggestiva sul piano letterale, non regge a una lettura sistematica della norma e non è coerente con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 1463/2024 reso sullo schema di decreto correttivo.

Il comma 4-bis, in sostanza, non introduce una deroga isolata, ma esplicita un criterio operativo che può essere utilizzato anche per il collaudo tecnico-amministrativo, soprattutto quando si tratta di verificare la possibilità di individuare il collaudatore all’interno del circuito pubblico.

Il legislatore, dunque, non ha inteso restringere il perimetro delle possibilità, ma rendere più ordinato e verificabile il percorso decisionale delle stazioni appaltanti.

