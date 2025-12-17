Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno
Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore
Le stazioni appaltanti non amministrazioni pubbliche: un vincolo che resta
Il parere affronta poi una questione particolarmente sensibile per gli enti che non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica. Il MIT adotta un’interpretazione letterale e rigorosa dell’art. 116, comma 4, lettera b), chiarendo che l’espressione “almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche” assume un significato preciso quando la nomina riguarda un solo collaudatore.
In questo caso, l’unico collaudatore deve necessariamente appartenere a una pubblica amministrazione. Non vi sono margini per soluzioni alternative, neppure quando l’ente disponga di personale interno qualificato o quando l’obiettivo sia quello di contenere la spesa.
Il vincolo opera sul piano della legittimità della nomina e non può essere superato da valutazioni di opportunità organizzativa.
La ricerca del collaudatore: una procedura utilizzabile anche per il tecnico-amministrativo
Sul piano operativo, il MIT fornisce un’indicazione altrettanto rilevante. La modalità di ricerca prevista dal comma 4-bis – richiesta ad almeno tre amministrazioni pubbliche e verifica dell’eventuale mancato riscontro entro trenta giorni – può essere utilizzata anche per individuare il collaudatore tecnico-amministrativo.
Si tratta di un chiarimento che consente alle stazioni appaltanti di muoversi all’interno di un percorso normativamente strutturato, riducendo il rischio di contestazioni e rafforzando la tenuta delle scelte effettuate in sede di nomina.
