Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno

Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore

di Redazione tecnica - 17/12/2025

Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3919 dell’11 dicembre 2025 non introduce novità dirompenti, ma svolge una funzione essenziale di chiarimento sistematico. Da un lato, ribadisce che il collaudo resta una funzione pubblica, da svolgere prioritariamente all’interno delle amministrazioni; dall’altro, evita letture eccessivamente restrittive del correttivo, riconoscendo che il metodo delineato dal comma 4-bis può essere utilizzato anche oltre il solo collaudo statico.

Per le stazioni appaltanti, il messaggio è duplice: attenzione a non forzare il dato normativo quando si opera al di fuori del perimetro delle amministrazioni pubbliche, ma al tempo stesso consapevolezza di disporre di strumenti procedimentali chiari per reperire le competenze necessarie, senza improvvisazioni e senza scorciatoie.

INDICE

1
Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno
2
Quadro normativo di riferimento
3
La lettura del MIT
4
Le stazioni appaltanti non amministrazioni pubbliche
5
Conclusioni operative
