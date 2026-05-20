Il collaudo tecnico-amministrativo non può trasformarsi in una fase sospesa a tempo indeterminato, lasciando l’appaltatore vincolato al contratto per anni senza la chiusura contabile dell’appalto, il pagamento del saldo finale e la definizione conclusiva del rapporto.

È questo il principio affermato dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza dell'11 maggio 2026, n. 662, in relazione a un caso di inerzia della stazione appaltante nella fase successiva all’ultimazione delle opere.

Una pronuncia particolarmente interessante, con la quale si chiarisce che il mancato collaudo protratto oltre i termini previsti dalla legge e dal capitolato non rappresenta una semplice irregolarità amministrativa, ma può integrare un vero e proprio grave inadempimento contrattuale della PA, tale da giustificare la risoluzione dell’appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Mancato collaudo e grave inadempimento della stazione appaltante: le conseguenze

La vicenda nasce da un appalto relativo ai lavori di adeguamento normativo di un edificio scolastico, aggiudicato nel 2006 e ultimato nel 2009.

Dopo la conclusione delle opere, però, il procedimento di collaudo non era mai stato completato. Sebbene il collaudo statico fosse stato eseguito, mancava infatti il collaudo tecnico-amministrativo, anche a causa dell’assenza del conto finale e della documentazione che la direzione lavori avrebbe dovuto predisporre.

L’impresa appaltatrice ha quindi deciso di agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto, il pagamento delle somme residue e il risarcimento dei danni subiti a causa del protrarsi della situazione di stallo.

In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda risolutoria, ritenendo che il mancato collaudo non integrasse un inadempimento sufficientemente grave, soprattutto alla luce dell’esistenza di altri strumenti previsti dall’ordinamento, come lo svincolo delle garanzie fideiussorie decorso un determinato termine.

Da qui l’appello alla Corte, che ha ribaltato integralmente questa impostazione, ritenendo la condotta della stazione appaltante in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il quadro normativo sul collaudo nei lavori pubblici

La decisione si inserisce all’interno della disciplina previgente al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e riguarda un appalto assoggettato alla Legge n. 109/1994 e al d.P.R. n. 554/1999, ma i principi affermati dalla sentenza mantengono una forte attualità anche nell’attuale sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso esaminato dalla Corte, il riferimento normativo principale è rappresentato dal d.P.R. n. 554/1999, che disciplinava la fase finale dell’appalto e attribuiva al collaudo una funzione centrale nella verifica della regolare esecuzione delle opere e nella definizione definitiva dei rapporti tra amministrazione e appaltatore.

In particolare, l’art. 173 del d.P.R. n. 554/1999 imponeva al direttore dei lavori la predisposizione del conto finale e della relazione sul conto finale, documenti indispensabili per consentire al collaudatore di procedere alla verifica tecnico-amministrativa dell’opera.

È proprio l’assenza di tali atti che, nella vicenda esaminata dalla Corte, ha impedito per anni la conclusione del procedimento di collaudo. Accanto a ciò, assume rilievo anche l’art. 199 del medesimo regolamento, richiamato dal Tribunale per sostenere la presenza di rimedi alternativi a tutela dell’impresa. Tale disposizione prevedeva infatti che il certificato di collaudo provvisorio si intendesse approvato decorso un determinato termine. Questa previsione non implica che il collaudo possa considerarsi automaticamente formato o approvato anche quando il relativo certificato non sia mai stato emesso.

Sul piano civilistico, la decisione si fonda principalmente sugli artt. 1453 e 1455 c.c., che disciplinano la risoluzione del contratto per inadempimento. Secondo la Corte, il mancato collaudo protratto oltre ogni termine ragionevole altera in modo significativo l’equilibrio contrattuale, impedendo all’appaltatore di ottenere la chiusura contabile dell’appalto, il pagamento del saldo, la definizione delle reciproche obbligazioni e la definitiva liberazione dal vincolo contrattuale. Da qui la qualificazione dell’inerzia della stazione appaltante come grave inadempimento.

La sentenza valorizza inoltre i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ormai stabilmente applicati anche ai rapporti contrattuali della pubblica amministrazione. Secondo la Corte, infatti, la stazione appaltante non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando indefinitamente i diritti dell’impresa.

Si tratta di un principio già consolidato nella giurisprudenza della Cassazione e che la pronuncia richiama più volte, evidenziando come il mancato rispetto dei termini di collaudo possa essere equiparato a un rifiuto del collaudo.

Pur riferendosi a una disciplina ormai superata, la decisione conserva un forte interesse anche alla luce dell’attuale quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 36/2023. Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, attribuisce grande rilievo alla fase conclusiva dell’esecuzione e alla tempestiva verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, confermando la centralità dei principi di risultato, fiducia e buona fede che oggi permeano espressamente l’intera disciplina dei contratti pubblici.

Mancato collaudo: perché i rimedi alternativi non bastano

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il rapporto tra il mancato collaudo e i cosiddetti rimedi alternativi previsti dalla normativa sui lavori pubblici.

Il Tribunale aveva infatti escluso la gravità dell’inadempimento sostenendo che l’impresa avrebbe comunque potuto ottenere lo svincolo della cauzione, l’estinzione delle fideiussioni e, decorso un ulteriore termine, il pagamento del saldo finale. La Corte di Appello non è stata di questo avviso, evidenziando come tali strumenti non eliminino affatto l’interesse dell’impresa allo scioglimento del vincolo contrattuale quando il collaudo venga sostanzialmente paralizzato dalla stazione appaltante.

Il semplice decorso del tempo non determina automaticamente l’approvazione del collaudo e non può sanare l’inerzia amministrativa.

Anzi, richiamando la più recente giurisprudenza della Cassazione, la Corte ha affermato che il tardivo collaudo deve essere equiparato a un mancato collaudo o a un vero e proprio rifiuto di collaudo.

Il saldo finale può essere riconosciuto anche dopo la risoluzione

Altro profilo particolarmente interessante riguarda il rapporto tra domanda di risoluzione del contratto e diritto al pagamento del saldo finale dei lavori.

Mentre il primo giudice aveva ritenuto incompatibile la richiesta di risoluzione con quella diretta a ottenere il pagamento delle somme residue, la Corte di Appello ha assunto una posizione diversa e decisamente più aderente alla natura del rapporto contrattuale, specificando che il contraente adempiente può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, anche il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della controparte, comprensivo delle somme maturate per le prestazioni già eseguite.

Nel caso specifico, il saldo finale è stato quindi riconosciuto non come semplice domanda di adempimento contrattuale, ma come componente del danno conseguente all’inadempimento della stazione appaltante.

Danno da ritardo: servono prove rigorose

Se la Corte ha accertato la responsabilità della stazione appaltante, allo stesso tempo i giudici d’appello hanno ribadito che il danno ulteriore non può essere riconosciuto automaticamente in assenza di adeguata prova. Proprio per questo, hanno respinto le richieste relative alle spese generali, ai costi di manutenzione e guardiania, al danno curriculare e alle ulteriori lavorazioni che l’impresa assumeva non correttamente contabilizzate.

Secondo i giudici, tutte queste voci avrebbero richiesto allegazioni puntuali e una prova rigorosa sia dell’esistenza del danno sia della sua effettiva quantificazione.

Non è quindi sufficiente richiamare genericamente il mantenimento del cantiere, la presenza di personale o l’aumento degli oneri sostenuti dall’impresa. Occorre invece dimostrare quali costi siano stati realmente sostenuti, in quale periodo, per quali attività e con quale collegamento causale rispetto all’inerzia della stazione appaltante.

Particolarmente significativo a questo proposito è il cosiddetto danno curriculare: tale pregiudizio non può essere liquidato in modo automatico o parametrico rispetto al valore dell’appalto, ma deve essere dimostrato provando che il mancato perfezionamento del rapporto abbia rilevato sulla capacità competitiva dell’impresa o sull’acquisizione di ulteriori commesse.

Mancato collaudo e responsabilità del direttore dei lavori

La decisione affronta anche il ruolo della direzione lavori nella mancata conclusione del procedimento di collaudo: nel caso in esame, il collaudo tecnico-amministrativo non era stato completato perché il direttore dei lavori non aveva predisposto il conto finale e gli atti necessari previsti dal d.P.R. n. 554/1999.

Per questa ragione è stata esclusa la responsabilità del collaudatore, mentre viene riconosciuta quella del direttore dei lavori nei confronti della stazione appaltante.

Collaudo bloccato: le conseguenze per stazioni appaltanti e imprese

L’appello è stato parzialmente accolto, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante e condannando il Comune al pagamento del saldo finale dei lavori, oltre agli interessi legali maturati e respingendo le ulteriori richieste risarcitorie relative alle spese generali, ai costi di manutenzione e guardiania, al danno curriculare e alle ulteriori lavorazioni non adeguatamente provate o contabilizzate.

Il collaudo non è quindi una semplice formalità amministrativa, ma una fase essenziale del rapporto contrattuale, rispetto alla quale la stazione appaltante è tenuta ad agire tempestivamente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

L’inerzia protratta nel tempo può quindi integrare un grave inadempimento, con la conseguente possibilità per l’impresa di chiedere la risoluzione del contratto anche dopo l’ultimazione delle opere.

Una pronuncia che richiama le stazioni appaltanti a una gestione effettiva della fase conclusiva dell’appalto e che conferma come il collaudo non possa essere considerato una fase meramente formale o procrastinabile senza conseguenze.