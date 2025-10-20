Come deve comportarsi una stazione appaltante di fronte a due imprese che hanno stipulato un accordo di collaborazione? Può ritenere che esista un collegamento sostanziale e, di conseguenza, escluderle dalla gara? Fino a che punto la collaborazione tra imprese può spingersi senza trasformarsi in un’unica entità economica, capace di vanificare il divieto di partecipare a più lotti?

Collegamento tra imprese e vincolo di aggiudicazione: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande la sentenza n. 7351 del 17 settembre 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del collegamento tra imprese nei contratti pubblici, offrendo una ricostruzione puntuale dei limiti del vincolo di aggiudicazione e delle condizioni che giustificano l’esclusione.

La controversia riguardava una gara suddivisa in lotti, nella quale la lex specialis vietava la partecipazione del medesimo operatore economico a più lotti, prevedendo in caso contrario l’esclusione automatica. Una delle concorrenti aveva contestato l’aggiudicazione, sostenendo che tra due imprese partecipanti esistesse un accordo di collaborazione commerciale tale da configurare un “collegamento sostanziale” e violare il vincolo di partecipazione.

Secondo la tesi della ricorrente, tale rapporto avrebbe violato la lex specialis di gara, la quale prevedeva il divieto per lo stesso operatore economico (o per soggetti a esso collegati) di partecipare a più lotti, pena l’esclusione automatica.

In primo grado, il TAR ha, tuttavia, respinto il ricorso, ritenendo che non sussistesse alcuna relazione di controllo o influenza dominante tra le imprese. Secondo il Tribunale, l’accordo stipulato tra le società si limitava a delineare un rapporto di collaborazione generica, privo dei caratteri del collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 c.c. e, dunque, inidoneo a violare il vincolo di partecipazione. Inoltre, la circostanza che una delle due imprese non avesse partecipato direttamente alla gara, ma fosse stata semplicemente indicata come esecutrice in un altro lotto, aveva confermato l’assenza di una strategia concertata.

A seguito di tale decisione, l’impresa ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando la valutazione del TAR e sostenendo che l’accordo di collaborazione fosse, in realtà, espressivo di un’unica realtà imprenditoriale, capace di eludere il divieto di partecipazione multipla.

Quadro normativo di riferimento

La pronuncia si inserisce nel solco del diritto europeo e nazionale che promuove la suddivisione in lotti come strumento di apertura del mercato e di tutela della concorrenza.

Entrando nel dettaglio, l’art. 46 della Direttiva 2014/24/UE riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di limitare il numero di lotti aggiudicabili a un singolo operatore o di fissare condizioni per la loro assegnazione. L’obiettivo di questa disposizione è, evidentemente, duplice:

da un lato, evitare che un solo soggetto possa concentrare eccessivo potere economico in un settore strategico;

dall’altro, garantire una più ampia partecipazione alle gare da parte di micro, piccole e medie imprese.

Tale principio è stato recepito:

prima, nell’ art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice Appalti), che ha introdotto i vincoli di partecipazione e aggiudicazione;

del (vecchio Codice Appalti), che ha introdotto i vincoli di partecipazione e aggiudicazione; oggi, negli artt. 58 e 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti).

Le due norme perseguono finalità diverse ma complementari:

il vincolo di partecipazione e aggiudicazione (art. 51) si concentra sul profilo soggettivo, limitando la possibilità per lo stesso operatore di concorrere a più lotti;

(art. 51) si concentra sul profilo soggettivo, limitando la possibilità per lo stesso operatore di concorrere a più lotti; la clausola sull’unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), ora sostituita dall’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice 2023) riguarda invece il profilo oggettivo, sanzionando le offerte concertate o non indipendenti.

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato sottolinea che le due logiche non vanno confuse: la prima mira a garantire la distribuzione concorrenziale dei contratti pubblici, la seconda tutela la libertà e la segretezza dell’offerta.

L’elemento comune rimane la ricerca di un equilibrio tra libertà di collaborazione e tutela della concorrenza, equilibrio che le stazioni appaltanti devono valutare caso per caso, senza applicare automatismi.