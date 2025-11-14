Il sistema degli appalti pubblici vive da anni una stagione di profonda rielaborazione, nella quale la ricerca di efficienza, certezza e tempestività ha spinto il legislatore verso modelli di risoluzione anticipata dei conflitti. In questo scenario, il Collegio consultivo tecnico (CCT) rappresenta il tentativo più maturo di dare attuazione concreta al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023, inteso come strumento di garanzia della regolare esecuzione dei contratti.

Il focus “Il Collegio consultivo tecnico dopo il correttivo” del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Carmine Volpe offre una lettura lucida e sistematica delle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 209/2024, mettendo in evidenza pregi e contraddizioni di un istituto che, pur nella sua razionalità di fondo, continua a risentire della fragilità normativa che caratterizza la materia dei contratti pubblici.

Collegio Consultivo Tecnico: la collocazione del CCT nel nuovo Codice e la sua evoluzione

La disciplina del CCT è contenuta nel Libro V, Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (artt. 215–219). Si tratta, dunque, di un meccanismo di composizione stragiudiziale delle controversie, collocato nella fase esecutiva e alternativo — ma non sostitutivo — della tutela dinanzi al giudice ordinario.

L’istituto si fonda sui principi cardine del nuovo Codice: risultato, fiducia e accesso al mercato. La sua funzione è quella di prevenire o risolvere rapidamente dispute tecniche, evitando che la conflittualità tra stazione appaltante e operatore economico si traduca in contenzioso e paralisi esecutiva. È una misura coerente con la logica del PNRR, in cui il rispetto dei tempi di realizzazione costituisce parametro di efficacia amministrativa

Le novità introdotte dal correttivo 2024

Con il d.lgs. n. 209/2024, il legislatore ha ridisegnato in modo profondo la fisionomia del CCT.

Le principali novità riguardano: