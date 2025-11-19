mapei istituzionale
mapei istituzionale
made expo biglietteria
mapei system mapenet

Collegio Consultivo Tecnico facoltativo: il TAR chiarisce ambiti e limiti

La sentenza n. 1999/2025 del TAR Veneto sottolinea la natura negoziale del CCT facoltativo e i limiti della giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle concessioni

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 19/11/2025

Quando la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico rientra nell’esercizio di un potere amministrativo e quando, invece, si colloca sul terreno dell’autonomia contrattuale?

Le sue determinazioni possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo oppure, se qualificate come lodo contrattuale, la tutela si sposta necessariamente sul giudice ordinario? E cosa accade quando una delle parti contesta l’imparzialità dei componenti scelti?

Sono gli interrogativi affrontati dal TAR Veneto con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 1999, destinata ad assumere rilievo in tutti i contesti in cui stazioni appaltanti e operatori ricorrono al CCT in forma facoltativa, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

CCT facoltativo e giurisdizione: il TAR chiarisce la natura dell'accordo

Il caso trae origine da un complesso rapporto concessorio relativo alla realizzazione e gestione di un’infrastruttura stradale. Tra concedente e concessionario era emersa una divergenza significativa sull’aggiornamento del canone di disponibilità, con posizioni tecniche ed economiche non conciliabili.

Dopo mesi di interlocuzioni, le parti hanno deciso di attivare un Collegio Consultivo Tecnico facoltativo ai sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti, al quale hanno– per scelta congiunta – attribuito efficacia di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.

Il CCT era stato costituito con accordo e, dopo le audizioni delle parti, si è determinato fissando il canone nella misura proposta dalla Regione.

A questo punto il concessionario ha impugnato dinanzi al TAR:

  • l’accordo costitutivo del CCT,
  • gli atti regionali presupposti,
  • le determinazioni del Collegio.

La censura centrale riguarda l’asserita incompatibilità del Presidente e di un componente designato dalla Regione, oltre alla natura presuntamente amministrativa degli atti costitutivi del Collegio.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Collegio consultivo tecnico Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Collegio Consultivo Tecnico facoltativo: il TAR chiarisce ambiti e limiti
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni
evolplay pavimentazioni sportive

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 11/11/2025
Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la Cassazione fa chiarezza
2
EDILIZIA - 18/11/2025
CILA-Superbonus e stato legittimo: la svolta del Consiglio di Stato
3
EDILIZIA - 11/11/2025
Recupero dei sottotetti: nessun limite rigido ai 2,40 metri se non si modifica la sagoma
4
EDILIZIA - 12/11/2025
Abusi edilizi e ante '67: il Consiglio di Stato su regolamenti comunali e onere della prova
5
EDILIZIA - 17/11/2025
Cambio di destinazione d'uso e permesso di costruire: il TAR chiarisce le regole
6
EDILIZIA - 18/11/2025
Stato legittimo dopo il Salva Casa: criticità, giurisprudenza e prospettive della riforma del Testo Unico Edilizia