Negli appalti di lavori sopra soglia europea la costituzione del Collegio consultivo tecnico è davvero sempre obbligatoria? Oppure l’obbligo scatta solo quando i lavori sono finalizzati alla realizzazione di una vera e propria opera pubblica?

La distinzione non è solo teorica. Da essa dipendono scelte organizzative rilevanti nella fase esecutiva del contratto, con effetti diretti sulla gestione delle controversie, sugli oneri procedurali e sui profili di responsabilità delle stazioni appaltanti.

A chiarire il perimetro applicativo dell’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4015 del 5 febbraio 2026, che lega l’obbligo di costituzione del Collegio alla nozione normativa di opera contenuta nel Codice dei contratti stesso.

Il quesito al MIT sulla costituzione del Collegio consultivo tecnico

Il quesito sottoposto al MIT riguarda l’interpretazione dell’art. 215, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, viene chiesto se la costituzione del Collegio consultivo tecnico:

sia obbligatoria per tutti gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria , a prescindere dall’oggetto dell’intervento;

, a prescindere dall’oggetto dell’intervento; oppure se l’obbligo operi solo per gli appalti di lavori diretti alla realizzazione di un’opera pubblica.

Il quesito si completa con una seconda domanda, strettamente collegata alla prima: cosa debba intendersi per “opera pubblica” ai fini dell’applicazione della norma.

Il quadro normativo di riferimento: art. 215 e definizione di “opera”

Per comprendere la risposta del MIT è necessario leggere in modo coordinato due disposizioni del Codice dei contratti.

L’art. 215, comma 1, prevede che:

“Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del collegio è obbligatoria” (periodo sostituito dal D.Lgs. n. 209/2024, il correttivo del Governo).

La nozione di “opera” è invece definita dall’Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. bb), come:

“il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, comprendendo sia le opere edilizie o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, agronomico e forestale, paesaggistiche e di ingegneria naturalistica”.

È proprio su questo raccordo normativo che si innesta il chiarimento ministeriale.

I principi espressi dal MIT sull’obbligo di costituzione

Nel parere n. 4015/2026 il MIT richiama espressamente la definizione di opera contenuta nell’Allegato I.1 e la collega in modo diretto all’art. 215 del Codice.

Secondo il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture, l’obbligo di costituzione del Collegio consultivo tecnico non riguarda indistintamente tutti gli appalti di lavori sopra soglia, ma solo quelli diretti alla realizzazione di un’opera pubblica, così come definita dal Codice.

La soglia di rilevanza europea rappresenta quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente. Accanto al dato economico, è indispensabile la verifica dell’oggetto del contratto, che deve consistere nella realizzazione di un’opera intesa come risultato unitario e funzionalmente autonomo.

Analisi tecnica: il ruolo centrale della nozione di “opera”

Il chiarimento del MIT consente di superare una lettura eccessivamente estensiva dell’art. 215.

L’obbligo del Collegio consultivo tecnico non si collega genericamente alla categoria dei lavori, ma a una fattispecie ben circoscritta: i lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica.

Ne consegue che:

non ogni appalto di lavori sopra soglia comporta automaticamente l’obbligo di costituzione del CCT;

è necessario valutare se l’intervento sia riconducibile a un insieme coordinato di lavorazioni orientate a produrre un risultato unitario dotato di funzione economica o tecnica;

orientate a produrre un risultato unitario dotato di funzione economica o tecnica; la definizione di “opera” assume un ruolo decisivo nella qualificazione dell’intervento e nella corretta applicazione dell’art. 215.

Un chiarimento coerente con l’impostazione sistematica del Codice, che distingue chiaramente tra lavori come tipologia contrattuale e opera come risultato finale dell’attività realizzativa.

Conclusioni operative

Il parere n. 4015 del MIT consente di delimitare con maggiore precisione l’ambito di applicazione dell’art. 215 del Codice dei contratti.

La costituzione del Collegio consultivo tecnico non è un adempimento automatico legato al solo superamento della soglia europea. L’obbligo scatta esclusivamente quando l’appalto di lavori è diretto alla realizzazione di un’opera pubblica, intesa come risultato unitario di un insieme di lavorazioni dotato di una funzione economica o tecnica, secondo la definizione contenuta nell’Allegato I.1.

Ne consegue che la verifica sull’obbligatorietà del CCT deve partire dalla qualificazione dell’intervento e dal suo oggetto sostanziale, prima ancora che dal valore economico del contratto. In questa prospettiva, la nozione normativa di opera assume un ruolo centrale già nella fase di programmazione e di impostazione della procedura, con riflessi diretti anche sulla gestione dell’esecuzione.