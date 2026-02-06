Fino a che punto il Direttore dei Lavori è tenuto a “stare sul campo”? Quali lavorazioni impongono un presidio diretto, personale o comunque qualificato? E quando l’omessa vigilanza supera la soglia della mera imperfezione organizzativa per trasformarsi in colpa grave?

Sono interrogativi che riguardano da vicino chi opera nelle strutture tecniche chiamate a gestire opere complesse, spesso caratterizzate da lavorazioni non più verificabili a posteriori e da scelte esecutive che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla durabilità delle infrastrutture.

In questo contesto si inserisce la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, 14 gennaio 2026, n. 4, che affronta in modo frontale il tema della responsabilità del Direttore dei Lavori per omessa vigilanza su lavorazioni strutturalmente decisive, chiarendo quando l’assenza di controllo non è più giustificabile sul piano tecnico e giuridico.

La decisione prende le mosse da un evento drammatico – il crollo di un viadotto – ma va ben oltre il singolo caso, perché fissa principi destinati a incidere sulla prassi quotidiana della direzione lavori, soprattutto laddove entrano in gioco attività esecutive “nascoste”, affidate all’impresa ma irreversibili una volta completate.

Direzione lavori e responsabilità: le colpe per mancata vigilanza in fase di esecuzione

La pronuncia trae origine dal crollo improvviso di una campata di un viadotto stradale, avvenuto nel 2017, che aveva comportato non solo la distruzione dell’opera, ma anche gravi conseguenze patrimoniali per l’amministrazione proprietaria e per altri enti pubblici coinvolti

A seguito dell’evento, accanto ai procedimenti penali attivati dall’autorità giudiziaria ordinaria, si era aperto un articolato giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti.

L’azione erariale mirava a ricostruire le cause tecniche del crollo e a individuare, lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura, le condotte omissive o negligenti imputabili ai diversi soggetti che, a vario titolo, avevano partecipato alla progettazione, alla realizzazione e alla successiva manutenzione dell’opera.

Il quadro fattuale emerso dall’istruttoria era particolarmente complesso. Le relazioni tecniche acquisite – provenienti da consulenze penali, commissioni ispettive ministeriali e strutture tecniche specializzate – avevano evidenziato una pluralità di concause, collocate in momenti temporali diversi. Tuttavia, una delle criticità principali veniva individuata nella fase di realizzazione originaria del viadotto, con specifico riferimento a una lavorazione strutturale essenziale per la sicurezza dell’opera.

In particolare, l’attenzione degli inquirenti si era concentrata sull’iniezione della boiacca all’interno delle guaine dei cavi di precompressione, un’attività tecnica delicatissima, destinata a proteggere i trefoli dall’ingresso di acqua e dai fenomeni di corrosione.

Secondo le risultanze istruttorie, tale lavorazione non sarebbe stata eseguita in modo corretto e completo, consentendo nel tempo infiltrazioni e ristagni d’acqua che avevano compromesso progressivamente la capacità resistente della struttura.

Si trattava, come facilmente intuibile, di una lavorazione eseguita in una fase intermedia dell’esecuzione, non più direttamente verificabile una volta completata e priva di manifestazioni esteriori immediate. Proprio per queste caratteristiche, la Procura contabile aveva ritenuto centrale il ruolo della direzione lavori, chiamata a garantire il presidio tecnico su una fase che, se trascurata, avrebbe reso vano qualsiasi controllo successivo.

Nel giudizio erano stati così chiamati a rispondere diversi soggetti: direttori dei lavori, collaudatori, responsabili del procedimento e tecnici coinvolti nelle successive attività manutentive. La contestazione non riguardava tanto la presenza di un errore materiale isolato, quanto l’assenza di un controllo effettivo su una lavorazione strutturalmente decisiva, ritenuta una delle cause determinanti del crollo.

Ed è proprio sul rapporto tra natura “nascosta” della lavorazione, doveri di vigilanza e responsabilità professionale del Direttore dei Lavori che si innesta il ragionamento giuridico della Corte, destinato ad assumere una portata che va ben oltre il singolo episodio.

Il quadro normativo: i doveri del Direttore dei Lavori tra sorveglianza e responsabilità

Per inquadrare correttamente la decisione, è utile richiamare il contesto normativo che disciplina le funzioni del Direttore dei Lavori, così come configurate ratione temporis e come tradizionalmente lette dalla giurisprudenza contabile.

La disciplina ha sempre chiarito che il Direttore dei Lavori è il soggetto chiamato a verificare la corretta esecuzione dell’opera in corso d’opera, assicurando la conformità al progetto, al contratto e alle regole dell’arte. Non si tratta, quindi, di una funzione meramente documentale o contabile, ma di un’attività tecnica sostanziale, che si esercita mentre le lavorazioni sono in corso.

Anche la normativa regolamentare più recente, come il d.P.R. n. 554/1999, pur senza imporre una presenza continua e quotidiana in cantiere, ha sempre richiesto al Direttore dei Lavori di garantire una vigilanza effettiva e proporzionata, calibrata sulla natura delle lavorazioni e sui rischi tecnici connessi.

Da questo assetto discende una distinzione ormai consolidata tra:

lavorazioni ordinarie o facilmente verificabili anche in un momento successivo;

anche in un momento successivo; lavorazioni strutturalmente decisive, destinate a rimanere “nascoste” una volta completate.

Per queste ultime, già all’epoca dei fatti, era richiesto un presidio tecnico rafforzato, esercitabile direttamente dal Direttore dei Lavori o tramite collaboratori qualificati. Ciò che la normativa non consente è l’assenza di un controllo effettivo: la delega organizzativa non elimina la responsabilità, se non è accompagnata da un sistema di vigilanza adeguato.

L'analisi della Corte

Nel ricostruire le responsabilità, la Corte dei Conti ha preliminarmente evidenziato che il giudizio contabile non riguarda l’esito in sé dell’opera, ma la condotta professionale tenuta ex ante dai soggetti chiamati a presidiare l’esecuzione dei lavori.

Il punto centrale riguarda proprio il ruolo del Direttore dei Lavori nella fase esecutiva più delicata: quella in cui vengono realizzate lavorazioni strutturali destinate a non essere più verificabili una volta completate.

Nel caso esaminato, l’intervento “incriminato”, ovvero l’iniezione della boiacca nelle guaine dei cavi di precompressione rappresentava una fase tecnica decisiva, perché finalizzata a garantire la protezione dei trefoli dall’ingresso di acqua e, quindi, a preservare nel tempo la capacità resistente della struttura.

Secondo la Corte, si tratta di una lavorazione che, per sua natura:

incide direttamente sulla sicurezza e sulla durabilità dell’opera;

non consente controlli successivi una volta conclusa;

richiede competenze tecniche specifiche per essere correttamente valutata in corso d’opera.

Proprio queste caratteristiche imponevano, a giudizio dei magistrati contabili, un presidio rafforzato da parte della direzione lavori.

La Corte ha respinto in modo netto alcune linee difensive ricorrenti nella prassi. In primo luogo, l’assenza di segnali premonitori non è un elemento idoneo a escludere la responsabilità. Il dovere di vigilanza del Direttore dei Lavori non nasce dall’emersione di anomalie visibili, ma dalla prevedibilità tecnica del rischio connesso a una determinata lavorazione. Quando il rischio è noto e intrinseco all’attività, l’obbligo di controllo sussiste a prescindere dall’apparente regolarità dell’esecuzione.

Allo stesso modo, la Corte ha escluso che il Direttore dei Lavori possa limitarsi a fare affidamento sull’operato delle maestranze o dell’impresa esecutrice. La direzione lavori non può ridursi a una funzione di coordinamento passivo: il DL è chiamato a verificare direttamente, o a organizzare una verifica qualificata, proprio le fasi in cui l’errore non è più rimediabile.

In riferimento alla presenza in cantiere, i magistrati contabili hanno ribadito che non è richiesta una presenza quotidiana e continuativa, ma è doverosa la presenza – personale o tramite collaboratori – nelle lavorazioni strutturalmente decisive.

Nel caso concreto, l’omesso controllo su una fase esecutiva cruciale è stato ritenuto espressione di grave negligenza professionale, perché incompatibile con il livello di diligenza tecnica esigibile da un Direttore dei Lavori dotato delle necessarie competenze specialistiche.

Da qui la qualificazione della condotta come colpa grave per culpa in vigilando, con conseguente affermazione della responsabilità amministrativa per il danno erariale derivante dal crollo dell’opera.

La decisione e le sue implicazioni operative

La Corte ha quindi ritenuto sussistente la responsabilità dei Direttori dei Lavori nella misura in cui l’evento dannoso è stato ricondotto, sotto il profilo causale, all’omesso presidio di una lavorazione strutturale “nascosta” e decisiva per la sicurezza dell’infrastruttura.

Il ricorso è stato quindi accolto con riconoscimento della responsabilità amministrativa per colpa grave, limitatamente alle quote di danno imputabili all’omessa vigilanza nelle fasi esecutive di competenza.

La sentenza offre indicazioni molto nette per chi opera negli appalti pubblici:

la direzione lavori non può essere interpretata in chiave meramente formale o documentale;

le lavorazioni strutturali non verificabili ex post impongono un controllo rafforzato;

l’assenza di anomalie visibili non esonera dal dovere di vigilanza;

la delega operativa non elimina la responsabilità, se non è accompagnata da un’organizzazione efficace dei controlli;

l’omesso presidio di snodi tecnici cruciali integra colpa grave.

Sicuramente è un importante richiamo a una lettura sostanziale e responsabile del ruolo del Direttore dei Lavori, non qualificabile come un controllo indistinto su tutto, ma un presidio consapevole sui passaggi tecnici che decidono la sicurezza e la durabilità dell’opera, prevenendo errori poi non materialmente rimediabili.