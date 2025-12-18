deas Gestione completa successioni e volture catastali
Come gestire una contestazione del cliente: dalla prima email alla denuncia di sinistro

RC professionale e polizze claims made: come riconoscere una Circostanza, rispettare i termini e non perdere la copertura assicurativa

di Giuseppe Di Fede - 18/12/2025

Cosa non fare mai (per non perdere la copertura)

Le condizioni di polizza sono generalmente molto chiare nel prevedere alcune condotte che possono comportare la perdita della copertura o il mancato rimborso delle spese.

Non va mai ammessa la responsabilità, in nessuna forma. Anche un’espressione apparentemente neutra come “mi scuso per l’inconveniente” può essere interpretata in modo sfavorevole.

Non vanno effettuati pagamenti al cliente per “chiudere la questione” senza il preventivo consenso della compagnia.

Non va incaricato un avvocato o un consulente tecnico di propria iniziativa: le spese legali sono normalmente coperte, ma solo se i professionisti sono stati autorizzati dagli assicuratori.

Infine, non va ignorata la comunicazione sperando che la situazione si risolva da sola. Anche il silenzio può essere valutato come comportamento negligente.

