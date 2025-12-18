Il ruolo della compagnia e dell’intermediario assicurativo

Una volta ricevuta la denuncia, la compagnia verifica l’operatività della polizza: massimale, franchigia, eventuali esclusioni. Se necessario, apre il sinistro e nomina un perito per valutare la fondatezza della pretesa.

I costi di difesa – avvocati, consulenti tecnici, periti – sono in genere coperti entro un limite pari al 25% del massimale, in aggiunta al massimale stesso e senza applicazione di franchigia. Anche in questo caso, però, è fondamentale che la scelta dei professionisti sia autorizzata dalla compagnia.

Un aspetto da valutare con attenzione riguarda le proposte transattive. Se la compagnia propone una transazione e l’assicurato la rifiuta preferendo andare in giudizio, l’impegno degli assicuratori può essere limitato all’importo che era stato inizialmente proposto.