Come gestire una contestazione del cliente: dalla prima email alla denuncia di sinistro

RC professionale e polizze claims made: come riconoscere una Circostanza, rispettare i termini e non perdere la copertura assicurativa

di Giuseppe Di Fede - 18/12/2025

Il ruolo della compagnia e dell’intermediario assicurativo

Una volta ricevuta la denuncia, la compagnia verifica l’operatività della polizza: massimale, franchigia, eventuali esclusioni. Se necessario, apre il sinistro e nomina un perito per valutare la fondatezza della pretesa.

I costi di difesa – avvocati, consulenti tecnici, periti – sono in genere coperti entro un limite pari al 25% del massimale, in aggiunta al massimale stesso e senza applicazione di franchigia. Anche in questo caso, però, è fondamentale che la scelta dei professionisti sia autorizzata dalla compagnia.

Un aspetto da valutare con attenzione riguarda le proposte transattive. Se la compagnia propone una transazione e l’assicurato la rifiuta preferendo andare in giudizio, l’impegno degli assicuratori può essere limitato all’importo che era stato inizialmente proposto.

INDICE

1
Come gestire una contestazione del cliente: dalla prima email alla denuncia di sinistro
2
I termini: cosa prevede la legge e cosa stabilisce la polizza
3
Cosa fare nelle prime 48 ore
4
Cosa non fare mai
5
Il ruolo della compagnia e dell’intermediario assicurativo
6
Evitare la decadenza dalla copertura assicurativa
7
Conclusioni
