Come gestire una contestazione del cliente: dalla prima email alla denuncia di sinistro
RC professionale e polizze claims made: come riconoscere una Circostanza, rispettare i termini e non perdere la copertura assicurativa
Evitare la decadenza dalla copertura assicurativa
Le cause più frequenti di perdita o riduzione della copertura RC professionale sono ricorrenti:
- denuncia tardiva oltre il termine contrattuale;
- ammissione di responsabilità senza il consenso della compagnia;
- spese sostenute autonomamente per rimediare all’errore;
- mancata comunicazione di aggravamenti del rischio.
Su quest’ultimo punto è bene ricordare che cambiamenti rilevanti nell’attività professionale – incarichi più complessi, nuove prestazioni, modifiche nella struttura dello studio – devono essere comunicati alla compagnia. In caso contrario, il rischio è di trovarsi scoperti proprio nel momento critico.
Link CorrelatiRC Smart
INDICE
IL NOTIZIOMETRO