Come gestire una contestazione del cliente: dalla prima email alla denuncia di sinistro
RC professionale e polizze claims made: come riconoscere una Circostanza, rispettare i termini e non perdere la copertura assicurativa
di Giuseppe Di Fede - 18/12/2025
Conclusioni
Quando arriva una contestazione, la sequenza corretta è sempre la stessa: non rispondere d’istinto, raccogliere la documentazione, contattare l’intermediario assicurativo e formalizzare la denuncia entro i termini previsti dalla polizza. Tutto il resto – difesa, trattative, eventuale transazione – va gestito insieme alla compagnia.
Nel regime claims made la tempestività è il vero punto chiave. Segnalare subito anche un semplice sospetto consente di evitare brutte sorprese. Aspettare, invece, può significare perdere la copertura.
In caso di dubbio, la regola resta una sola: prima di fare qualsiasi cosa, parla con l’intermediario assicurativo.
