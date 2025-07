Come incapsulare l’amianto: una guida pratica

L’amianto è stato ampiamente utilizzato nell’edilizia fino alla fine degli anni Ottanta per le sue proprietà isolanti, ignifughe e fonoassorbenti. Oggi, però, è riconosciuto come una sostanza pericolosa per la salute umana. Quando si degrada o viene danneggiato, può rilasciare fibre altamente nocive nell’ambiente che, se inalate, possono provocare gravi patologie.

Proprio per questo motivo, la bonifica dell’amianto presente negli edifici esistenti è regolata da normative precise e deve essere affidata a tecnici specializzati. Tra le modalità di intervento più diffuse e sicure c’è l’incapsulamento, un’alternativa alla rimozione che consente di neutralizzare il rischio senza smantellare o demolire i supporti.

Cos’è l’incapsulamento dell’amianto?

L’incapsulamento è una tecnica di bonifica che consiste nel trattare i manufatti in amianto con prodotti liquidi specifici (detti incapsulanti), in grado di impedire il rilascio di fibre nell’ambiente. Questi prodotti creano una pellicola protettiva che incapsula le fibre e stabilizza la superficie.

A differenza della rimozione, che comporta la disinstallazione delle lastre in amianto e il loro smaltimento in discariche autorizzate, l’incapsulamento consente di evitare la movimentazione dei manufatti (come lastre e supporti in cemento-amianto), intervenendo in modo meno diretto e più rapido.

Quando è possibile incapsulare l’amianto?

L’incapsulamento è ammesso solo quando il materiale in amianto si trova in buone condizioni, ovvero:

non è friabile ;

; non presenta fessurazioni evidenti o segni di grave degrado;

o segni di grave degrado; è collocato in una zona non soggetta a urti meccanici frequenti ;

; non è stato già trattato con altri interventi non conformi.

In questi casi, l’intervento consente di mettere in sicurezza la superficie e prolungarne la stabilità nel tempo, garantendo al contempo la tutela della salute di chi abita o lavora nei pressi del manufatto.

Le normative di riferimento

In Italia, la gestione e la bonifica dell’amianto sono regolate dalla Legge n. 257/1992, che ha vietato l’uso di questo materiale, e da successive disposizioni attuative, tra cui:

il D.M. 06/09/1994 , che definisce le modalità tecniche di intervento;

, che definisce le modalità tecniche di intervento; il D.Lgs. 81/2008 , che impone la tutela dei lavoratori esposti;

, che impone la tutela dei lavoratori esposti; le disposizioni delle ASL e ARPA regionali, che stabiliscono le procedure per la comunicazione e l’autorizzazione degli interventi.

È importante sottolineare che ogni intervento di incapsulamento deve essere eseguito da ditte specializzate, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, e deve essere comunicato preventivamente agli enti competenti.

I tipi di incapsulamento

A seconda del tipo di manufatto e della superficie da trattare, esistono diverse tipologie di incapsulamento:

Tipo A: Incapsulamento a vista (protettivo)

Applicazione sulla superficie esterna del materiale in cemento-amianto (es. lastre di copertura) attraverso vernici o rivestimenti liquidi che creano un film protettivo che impedisce il rilascio di fibre.

Tipo B: Incapsulamento penetrante (consolidante)

Il prodotto viene applicato per penetrare in profondità nel materiale poroso e consolidare internamente il manufatto, legando le fibre in profondità. Spesso combinato con il Tipo A, per un’azione doppia (sia profonda che superficiale).

Tipo C – Incapsulamento sotto confinamento

Viene usato in combinazione con sistemi di confinamento, come pannelli o controsoffitti al fine di trattare la superficie prima del confinamento per evitare rilascio di fibre.

Tipo D – Incapsulamento temporaneo (durante rimozione)

Applicato durante le operazioni di rimozione dell’amianto al fine di trattare la superficie per ridurre il rilascio di fibre prima della rimozione. È obbligatorio nelle fasi preparatorie alla rimozione secondo normativa.

Come si svolge un intervento di incapsulamento

L’intervento di incapsulamento segue una procedura ben definita e deve essere eseguito con estrema attenzione e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ecco le fasi principali:

1. Analisi preliminare

Prima di tutto si valuta lo stato del manufatto, la sua estensione, la friabilità e il contesto ambientale. In questa fase viene anche redatto un piano di lavoro da inviare agli enti preposti.

2. Pulizia della superficie

La superficie da trattare deve essere pulita con cura, rimuovendo polveri, muschi o materiali incoerenti. Questo avviene in genere tramite lavaggio a bassa pressione o spazzolatura con aspirazione.

3. Applicazione dell’incapsulante

Il prodotto viene applicato a spruzzo, rullo o pennello, in più mani, a seconda del tipo e delle condizioni del supporto. La scelta del metodo dipende anche dalla posizione e dalla superficie del manufatto.

4. Verifica finale

Dopo l’essiccazione, vengono effettuati test di adesione e copertura per verificare l’efficacia dell’incapsulamento. L’intervento si conclude con la redazione del verbale di bonifica e l’aggiornamento del censimento dell’amianto.

I vantaggi dell’incapsulamento

Rispetto alla rimozione, l’incapsulamento dell’amianto presenta numerosi vantaggi:

Costi contenuti e tempi ridotti;

e tempi ridotti; Minore impatto sull’edificio e sulle attività circostanti;

e sulle attività circostanti; Riduzione del rischio di dispersione di fibre;

di fibre; Nessuna necessità di trasporto e smaltimento in discarica.

È però fondamentale ricordare che si tratta comunque di un intervento tecnico, che richiede l’impiego di personale qualificato e prodotti certificati.

Incapsulamento dell’amianto con Icobit

Con Icobit, azienda leader nella produzione di sistemi impermeabilizzanti liquidi, tra le prime ad aver creato un impatto significativo nell’ambito della bonifica dell’amianto attraverso sistemi incapsulanti, è possibile intervenire con soluzioni monocomponenti certificate facili da applicare a pennello, rullo o spruzzo airless:

ICOPER MULTIUSO è incapsulante di tipo A, B, C e D del cemento amianto in conformità al DM 06/09/1994 (Bonifica dell’amianto).

È inoltre, un sistema conforme alla UNI 11928-1:2023 “Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione”. È un prodotto a basso contenuto di VOC, Classe A+, ed è certificato EPD e contribuisce all’ottenimento dei crediti LEED®.

Con ICOPER MULTIUSO, oltre alla messa in sicurezza dell’amianto, è possibile realizzare una protezione impermeabile di numerose tipologie di superfici, anche di supporti piani e privi di regolare pendenza, grazie alla sua proprietà di resistere ai fenomeni di ristagno d’acqua.

Incapsulamento amianto, una soluzione su misura

L’incapsulamento rappresenta oggi una delle soluzioni più sicure per la bonifica dell’amianto ancora presente negli edifici. È un sistema efficace, normato, che consente di mettere in sicurezza coperture e altri manufatti senza dover affrontare interventi invasivi.

In presenza di coperture in amianto, il primo passo è sempre quello di rivolgersi a tecnici qualificati per una valutazione accurata e conforme alla normativa.

Proteggere la salute e l’ambiente è possibile: basta farlo nel modo giusto.