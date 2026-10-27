Dopo l'annullamento dell'esclusione di un concorrente, la stazione appaltante deve nominare una nuova commissione giudicatrice oppure può riconvocare quella che aveva già esaminato le offerte? E la risposta cambia se sono state aperte le offerte economiche o se i commissari avevano già espresso una valutazione negativa nei confronti dell'operatore riammesso?

L'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina la rinnovazione delle operazioni di gara prevedendo, come regola ordinaria, la riconvocazione della stessa commissione, ma riconosce alla stazione appaltante la possibilità di adottare una diversa determinazione motivata. Una previsione che lascia all'amministrazione margini di scelta più ampi rispetto alla formulazione del precedente Codice, pur mantenendo fermo l'obbligo di sostituire il collegio quando l'annullamento deriva da un vizio nella sua composizione.

Su questa distinzione si è pronunciato il TAR Campania, Salerno, Sez. II, con la sentenza del 1° ottobre 2026, n. 1633, esaminando una controversia nella quale, dopo l'annullamento dell'esclusione di un concorrente, la stazione appaltante aveva affidato la nuova valutazione dell'offerta agli stessi commissari che ne avevano precedentemente proposto l'esclusione.

La riammissione del concorrente escluso e la nuova valutazione delle offerte

La vicenda riguarda una procedura per l'affidamento di un appalto integrato, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale la commissione aveva proposto l'esclusione di un concorrente perché la sua offerta tecnica conteneva un riferimento alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, ritenuto incompatibile con le regole della gara.

Il provvedimento di esclusione era stato successivamente annullato dal TAR e la stazione appaltante, dopo aver riammesso l'operatore, aveva disposto la riapertura delle operazioni, lasciando alla commissione originaria il compito di esaminare nuovamente l'offerta tecnica. Una volta attribuito il punteggio, era stata aperta anche l'offerta economica del concorrente riammesso e la graduatoria era stata rideterminata, con la conseguente aggiudicazione dell'appalto.

L'altro partecipante aveva impugnato l'esito della procedura, contestando anzitutto la mancata sostituzione della commissione, i cui componenti, avendo già proposto l'esclusione, non avrebbero potuto riesaminare l'offerta senza risentire del giudizio precedentemente espresso.

La ricorrente aveva inoltre lamentato la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, dal momento che, prima della riammissione, la commissione aveva già aperto l'offerta economica dell'unico concorrente rimasto in gara.

Art. 93 del Codice Appalti: più discrezionalità nella scelta della commissione

Nell'esaminare la questione relativa alla composizione della commissione, il TAR ha confrontato l'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con l'art. 77, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, evidenziando la modifica introdotta dal legislatore.

La precedente disciplina prevedeva che, in caso di rinnovo del procedimento conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di un concorrente, fosse riconvocata la stessa commissione, salvo che l'annullamento derivasse da un vizio nella sua composizione.

Il nuovo Codice mantiene questa regola, ma la fa precedere dall'inciso «Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante», riconoscendo espressamente all'amministrazione la possibilità di scegliere una commissione diversa per la rinnovazione delle operazioni.

Il TAR ha interpretato questa modifica come un ampliamento della discrezionalità della stazione appaltante, alla quale spetta valutare se mantenere il collegio originario oppure affidare le nuove attività a commissari differenti, motivando la scelta di discostarsi dalla soluzione ordinariamente prevista dalla legge.

La riconvocazione della medesima commissione rimane, quindi, la regola generale, senza costituire un vincolo assoluto, poiché l'amministrazione può decidere diversamente anche quando l'annullamento non deriva da un vizio nella composizione dell'organo.

Il Collegio ha richiamato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che già sotto la precedente disciplina aveva escluso l'esistenza di un principio generale di necessaria sostituzione dell'organo che ha adottato un atto successivamente annullato. Tra i precedenti esaminati figura la sentenza della Sez. III, 3 agosto 2026, n. 6225, nella quale la possibilità di mantenere la commissione originaria viene collegata anche alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

Quando la sostituzione della commissione diventa obbligatoria

La possibilità di scegliere una commissione diversa incontra un limite espressamente previsto dall'art. 93, comma 6: quando l'annullamento deriva da un vizio nella composizione del collegio, la sostituzione è obbligatoria, perché la rinnovazione non può essere affidata allo stesso organo la cui composizione è stata ritenuta illegittima.

Se invece l'annullamento riguarda l'esclusione di un concorrente o l'aggiudicazione, senza che siano stati accertati vizi nella composizione della commissione, la stazione appaltante può riconvocare gli stessi commissari oppure, attraverso una determinazione motivata, nominarne altri.

Nel caso esaminato, l'amministrazione non aveva adottato un provvedimento espresso di conferma della commissione, ma si era limitata a disporre la riapertura della gara, affidando al collegio già nominato le attività necessarie alla riammissione del concorrente.

Il TAR ha osservato che non esisteva un provvedimento con il quale la stazione appaltante avesse respinto una specifica richiesta di sostituzione e che, non essendo stata sollecitata a pronunciarsi sulla questione né trovandosi in presenza di un'ipotesi di avvicendamento obbligatorio, l'amministrazione aveva semplicemente applicato la regola della riconvocazione.

Da questa circostanza i giudici hanno ricavato una prima ragione di inammissibilità del ricorso, precisando comunque che la decisione di mantenere la commissione originaria non presentava profili di illogicità.

La differenza riguarda anche l'obbligo di motivazione: l'art. 93 richiede una determinazione motivata per nominare una commissione diversa, non per riconvocare quella già incaricata, quando non ricorrono circostanze che ne impongano la sostituzione.

Commissione giudicatrice e imparzialità: gli stessi commissari possono rivalutare l'offerta?

La ricorrente aveva contestato anche l'imparzialità della commissione, sostenendo che i componenti, avendo già espresso un giudizio negativo sull'offerta del concorrente riammesso, avrebbero potuto essere condizionati nella nuova valutazione.

Il TAR ha respinto questa censura, rilevando che non erano stati dedotti vizi relativi alla composizione della commissione o alla regolarità del suo funzionamento e che la precedente sentenza di annullamento non aveva disposto la rinnovazione delle operazioni davanti a un collegio diverso.

Secondo i giudici, in assenza di tali presupposti, la valutazione sull'opportunità di sostituire i commissari rientra nella sfera decisionale della stazione appaltante, senza che dalla sola precedente proposta di esclusione possa derivare un obbligo di avvicendamento.

La partecipazione dei commissari alla valutazione che ha preceduto l'atto annullato non determina quindi automaticamente la loro incompatibilità con la rinnovazione delle operazioni, fermo restando che occorre considerare gli eventuali vizi accertati e le prescrizioni contenute nella pronuncia giurisdizionale.

Nel caso sottoposto al TAR, non essendo emerse circostanze che imponessero una diversa composizione dell'organo, la prosecuzione delle attività con la commissione originaria è stata ritenuta legittima.

Rivalutazione dell'offerta tecnica dopo l'apertura delle offerte economiche

La controversia non riguardava soltanto la composizione della commissione, perché la ricorrente sosteneva che il nuovo esame dell'offerta tecnica fosse illegittimo anche per la precedente apertura di una busta economica, che avrebbe potuto condizionare l'attribuzione dei punteggi.

Il TAR ha ricostruito lo svolgimento della gara, rilevando che, dopo l'esclusione del primo concorrente, la procedura era proseguita nei confronti dell'unico operatore rimasto ammesso, del quale era stata aperta l'offerta economica.

Quella del concorrente successivamente riammesso, invece, non era mai stata aperta né conosciuta dalla commissione, che al momento della nuova valutazione tecnica disponeva quindi degli elementi economici dell'altro partecipante, ma non dell'intero quadro economico della gara.

Il TAR ha considerato decisiva questa circostanza ed escluso, nella vicenda esaminata, la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.

Annullamento dell'esclusione e rinnovo della gara: le indicazioni del TAR

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, comunque, respinto, ritenendo legittima la prosecuzione delle operazioni da parte della commissione originaria in assenza di vizi nella sua composizione o nel suo funzionamento e in considerazione del fatto che la precedente sentenza di annullamento non aveva imposto la nomina di nuovi commissari.

L'annullamento dell'esclusione di un concorrente o dell'aggiudicazione non comporta automaticamente la sostituzione della commissione giudicatrice, poiché l'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede ordinariamente la riconvocazione dello stesso collegio, lasciando all'amministrazione la possibilità di adottare una diversa determinazione motivata.

Sostituzione che è invece obbligatoria quando l'annullamento dipende da un vizio nella composizione della commissione, mentre negli altri casi occorre verificare il contenuto della pronuncia del giudice e le circostanze della procedura, senza considerare la precedente partecipazione dei commissari alle valutazioni come una causa automatica di incompatibilità.