Come si calcola la compensazione per il caro materiali quando l’appalto non è stato costruito direttamente sul prezzario regionale? Il fatto che molte voci dell’elenco prezzi derivino da quel prezzario consente di applicarne automaticamente gli aggiornamenti? E quale peso ha, nei settori speciali, l’autonomia riconosciuta alla stazione appaltante nella determinazione dei prezzi?

Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 4 novembre 2026, n. 8046, che ha affrontato l’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 a un contratto dei settori speciali caratterizzato da un elenco prezzi autonomo e composito.

Il principio affermato è significativo: la disciplina straordinaria della compensazione prezzi non determina, di per sé, la sostituzione del sistema economico contrattuale con il prezzario regionale aggiornato. Quando l’appalto è stato costruito sulla base di un autonomo elenco prezzi della stazione appaltante, occorre verificarne la struttura e il rapporto tra le sue voci e quelle regionali, senza automatismi fondati sulla semplice prevalenza numerica delle seconde.

Compensazione prezzi: la controversia sull'applicazione del prezzario regionale

La controversia riguardava l’applicazione del meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 nell’ambito di un appalto riconducibile ai settori speciali.

L’operatore economico pretendeva che la compensazione fosse determinata assumendo quale riferimento il prezzario regionale aggiornato, valorizzando il fatto che una parte consistente delle voci utilizzate dalla stazione appaltante per costruire l’elenco prezzi di gara provenisse proprio dal listino regionale.

La stazione appaltante aveva, invece, utilizzato un proprio sistema di prezzi, composto da voci provenienti da fonti differenti e non coincidente integralmente con il prezzario regionale.

Il giudizio verteva, quindi, sulla possibilità di applicare direttamente, ai fini dell’adeguamento straordinario, i nuovi prezzi regionali anche a un contratto il cui assetto economico originario non era stato costruito esclusivamente su quel parametro.

Il Consiglio di Stato ha escluso tale automatismo.

Art. 26 del D.L. n. 50/2022: come funziona la compensazione prezzi

L’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è stato introdotto per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

La disciplina ha previsto, per le lavorazioni ricadenti nel proprio ambito temporale, l’adozione degli stati di avanzamento sulla base di prezzi aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali. Si tratta di un meccanismo straordinario, legato alla particolare congiuntura economica verificatasi a partire dal 2021 e successivamente oggetto di numerosi interventi normativi.

La giurisprudenza più recente ha, inoltre, evidenziato il carattere vincolato del meccanismo previsto dall’art. 26 quando ricorrano i relativi presupposti: l’adeguamento è ancorato a parametri normativamente determinati e, in linea generale, non lascia alla stazione appaltante un potere discrezionale sul riconoscimento.

Ciò non significa, tuttavia, che il prezzario regionale possa essere utilizzato indiscriminatamente per riscrivere qualsiasi elenco prezzi contrattuale.

La compensazione non equivale a un generale riequilibrio del contratto

Il primo punto da considerare riguarda la funzione dell’art. 26.

La misura straordinaria è destinata a fronteggiare l’incremento eccezionale dei costi intervenuto durante l’esecuzione, ma non attribuisce all’appaltatore un diritto a rideterminare complessivamente le condizioni economiche originariamente accettate né consente di sostituire ex post la base economica del contratto con un diverso sistema di prezzi.

In altri termini, la compensazione deve operare sull’assetto contrattuale esistente, non costruirne uno nuovo.

Questa impostazione è particolarmente significativa quando l’elenco prezzi posto a base di gara non coincide con il prezzario regionale, ma è stato elaborato autonomamente dalla stazione appaltante utilizzando fonti diverse.

Anche nella disciplina del caro materiali, la tutela dell’impresa contro gli incrementi eccezionali dei costi deve quindi essere coordinata con il contenuto economico del rapporto originariamente instaurato.

Nei settori speciali conta l’elenco prezzi effettivamente posto a base di gara

Uno dei passaggi principali della decisione riguarda proprio i settori speciali.

Il fatto che il listino predisposto dalla stazione appaltante contenga numerose voci tratte dal prezzario regionale non comporta necessariamente che quest’ultimo diventi il parametro generale e vincolante dell’intero contratto.

Occorre, infatti, distinguere tra il ricorso a singole voci del prezzario regionale quale fonte tecnica per la costruzione dell’elenco prezzi e l’adozione del prezzario regionale come sistema economico complessivo dell’affidamento.

Se l’elenco contrattuale ha natura autonoma e composita, la sola circostanza che una parte numericamente prevalente delle voci trovi origine nel listino regionale non è sufficiente a trasformare quest’ultimo nel parametro esclusivo dell’adeguamento.

Il Consiglio di Stato esclude quindi un criterio meramente quantitativo: non conta soltanto quante voci siano state mutuate dal prezzario regionale, ma quale sia la struttura economica effettivamente recepita negli atti di gara e nel contratto.

Prevalenza numerica delle voci e struttura economica del contratto non coincidono

La distinzione ha conseguenze anche sul piano operativo.

Un elenco prezzi può contenere centinaia di voci provenienti da fonti differenti e stabilire quale sia il sistema economico applicabile non può quindi dipendere dal semplice conteggio delle singole voci.

Una componente quantitativamente maggioritaria può infatti avere un peso economico marginale rispetto ad altre lavorazioni o, viceversa, poche voci possono rappresentare una quota molto significativa dell’importo complessivo dell’appalto.

La verifica deve, pertanto, andare oltre il dato numerico, ricostruendo come siano stati formati i prezzi contrattuali, quali fonti siano state utilizzate, quali eventuali analisi siano state elaborate dalla stazione appaltante e quale funzione il prezzario regionale abbia avuto nella determinazione dell’importo posto a base di gara.

L’art. 26 non può diventare lo strumento attraverso cui tale architettura venga retroattivamente sostituita con un listino differente.

Settori speciali e autonomia nella formazione dei prezzi

La pronuncia riguarda un affidamento dei settori speciali, nei quali la disciplina dei prezzi deve essere letta tenendo conto delle peculiarità del settore e delle regole applicabili alla formazione degli elenchi prezzi da parte degli enti aggiudicatori.

Da ciò deriva che il rinvio ai prezzari regionali previsto dal meccanismo emergenziale non può essere interpretato prescindendo dalla struttura della gara e dal sistema di contabilizzazione originariamente adottato.

La tutela contro il caro materiali rimane, ma deve essere applicata al rapporto contrattuale effettivamente costituito.

La soluzione evita due estremi: da un lato, negare la compensazione alle imprese solo perché il contratto appartiene ai settori speciali; dall’altro, utilizzare l’art. 26 per applicare automaticamente prezzi regionali a prestazioni il cui corrispettivo era stato determinato secondo criteri differenti.

Non ogni aggiornamento del prezzario regionale incide sul contratto

Ne consegue un ulteriore principio: l’aggiornamento del prezzario regionale non determina automaticamente una corrispondente variazione di tutte le voci di un contratto che abbia attinto, anche in misura significativa, a quel prezzario.

È necessario un collegamento effettivo tra la voce contrattuale e il parametro di aggiornamento.

Il problema diventa particolarmente evidente per i prezzi determinati mediante analisi, attraverso listini interni o mediante altre fonti: applicare automaticamente il nuovo prezzo regionale potrebbe produrre non una compensazione dell’aumento effettivamente intervenuto, ma una vera e propria sostituzione del prezzo contrattuale.

Il meccanismo straordinario deve invece rimanere coerente con la propria funzione indennitaria rispetto all’incremento dei costi. Su fattispecie analoghe, anche i quesiti applicativi sorti dopo il Decreto Aiuti hanno evidenziato le difficoltà di applicare i prezzari regionali quando l’elenco di gara deriva da fonti differenti o da analisi autonome.

Richieste di compensazione prezzi: verifiche per RUP e imprese

La pronuncia offre indicazioni utili anzitutto alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori.

Nella gestione delle richieste di compensazione non è sufficiente individuare il prezzario regionale vigente nell’anno di esecuzione e applicarlo indistintamente alle lavorazioni contabilizzate.

Occorre preliminarmente ricostruire come sia stato formato l’elenco prezzi originario e verificare, voce per voce o per categorie omogenee, quale rapporto sussista tra il prezzo contrattuale e la fonte che si intende utilizzare per l’adeguamento. Particolare attenzione va quindi riservata agli appalti costruiti su listini interni, analisi prezzi o elenchi compositi.

Per gli operatori economici, la decisione suggerisce analoga cautela nella formulazione delle domande di compensazione. Non è sufficiente dimostrare che molte voci del contratto trovino un antecedente nel prezzario regionale: occorre ricostruire il collegamento tra prezzi originari, fonti utilizzate e variazioni effettivamente intervenute.

Una richiesta fondata sulla sostituzione integrale dell’elenco prezzi con il nuovo prezzario regionale rischia infatti di essere respinta quando non tenga conto della struttura economica originaria dell’appalto.

Per RUP e direttori dei lavori diventa quindi essenziale poter ricostruire la formazione dei prezzi attraverso la conservazione delle analisi, delle fonti, dei listini di riferimento e dei criteri utilizzati nella progettazione economica dell’intervento, anche ai fini della gestione di eventuali successivi meccanismi compensativi.

Compensazione prezzi: il principio affermato dal Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 8046/2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che la compensazione straordinaria prevista dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 non comporta l’automatica applicazione del prezzario regionale aggiornato a qualsiasi appalto di lavori.

In particolare, nei settori speciali, quando il contratto è fondato su un elenco prezzi autonomo e composto da fonti differenti, la prevalenza numerica delle voci mutuate dal prezzario regionale non basta a trasformare quest’ultimo nel parametro generale dell’adeguamento.

La regola operativa può quindi essere sintetizzata così: prima di applicare il nuovo prezzario occorre individuare la reale matrice economica dei prezzi contrattuali.

La compensazione tutela l’appaltatore dagli incrementi eccezionali dei costi, ma non consente di riscrivere a posteriori l’elenco prezzi posto a base della gara.