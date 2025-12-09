Blumatica Energy
Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale

Il Ministero conferma la distinzione tra incentivi interni e compensi esterni e definisce come ripartire le somme e quale disciplina applicare ai collaudi non ancora insediati

di Redazione tecnica - 09/12/2025

Il parere del MIT

Il MIT conferma integralmente l’impostazione proposta dalla SA, con precisazioni sulla destinazione delle somme e sulla disciplina applicabile ai collaudi non ancora avviati.

Da un punto di vista operativo va considerato che:

  • per il personale della stessa stazione appaltante, il compenso per il collaudo rientra nell’incentivo dell’art. 45;
  • per i dipendenti di altre amministrazioni, si applica l’art. 29 dell’Allegato II.14, che rinvia al DM Giustizia 17 giugno 2016 e alla disciplina del riversamento del 50% prevista dall’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008;
  • la quota non liquidabile come incentivo non costituisce economia ma deve essere ripartita secondo le regole dettate dalla normativa sul trattamento accessorio;
  • la disciplina dell’art. 29 trova applicazione anche ai collaudi nominati prima del 2025 quando la commissione non si è ancora insediata.
Documenti Allegati

INDICE

1
Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale
2
Le norme di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Il parere del MIT
