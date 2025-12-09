Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale
Il Ministero conferma la distinzione tra incentivi interni e compensi esterni e definisce come ripartire le somme e quale disciplina applicare ai collaudi non ancora insediati
Il parere del MIT
Il MIT conferma integralmente l’impostazione proposta dalla SA, con precisazioni sulla destinazione delle somme e sulla disciplina applicabile ai collaudi non ancora avviati.
Da un punto di vista operativo va considerato che:
- per il personale della stessa stazione appaltante, il compenso per il collaudo rientra nell’incentivo dell’art. 45;
- per i dipendenti di altre amministrazioni, si applica l’art. 29 dell’Allegato II.14, che rinvia al DM Giustizia 17 giugno 2016 e alla disciplina del riversamento del 50% prevista dall’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008;
- la quota non liquidabile come incentivo non costituisce economia ma deve essere ripartita secondo le regole dettate dalla normativa sul trattamento accessorio;
- la disciplina dell’art. 29 trova applicazione anche ai collaudi nominati prima del 2025 quando la commissione non si è ancora insediata.
