Come si determina il compenso massimo del Collegio Consultivo Tecnico quando la nomina interviene a lavori già avanzati? La riduzione della parte fissa prevista dalle Linee guida incide anche sul limite massimo della componente variabile? E quale importo deve essere assunto come riferimento per il tetto complessivo?
A chiarire il punto è il Servizio Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 4927 del 18 novembre 2026, dedicato proprio alla determinazione del compenso del CCT costituito in una fase avanzata dell’esecuzione.
La risposta distingue tra parte fissa originaria, parte fissa effettivamente spettante dopo la riduzione e parte variabile, precisando che le riduzioni del 30% o del 60% previste dalle Linee guida riguardano esclusivamente la quota fissa e non si riflettono automaticamente sulla capienza massima della componente variabile.
Compensi del CCT: il quesito sulla costituzione a lavori già avanzati
Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva costituito il Collegio Consultivo Tecnico quando l’esecuzione dei lavori era già in fase avanzata.
In applicazione del punto 7.2.3 delle Linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, il Collegio aveva quindi ridotto la parte fissa dei compensi spettanti ai componenti.
Il dubbio riguardava il tetto massimo del compenso complessivo: ai fini dell’applicazione del limite previsto dall’Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, occorreva assumere come parametro la parte fissa teorica, determinata secondo i criteri ordinari, oppure quella effettivamente spettante dopo la riduzione?
Compensi del Collegio Consultivo Tecnico: Codice dei contratti e Linee guida
Il riferimento principale è l’art. 1, comma 5, dell’Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui il compenso complessivo spettante al Collegio Consultivo Tecnico non può superare il triplo della parte fissa.
La disciplina deve però essere coordinata con il D.M. 17 gennaio 2022 e, in particolare, con il paragrafo 7 delle relative Linee guida, richiamato dallo stesso Allegato V.2.
Il punto 7.2.3 prevede, infatti, una riduzione della sola parte fissa:
- del 30% quando l’avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati supera il 50% dell’importo contrattuale;
- del 60% quando l’avanzamento supera l’85%.
La ratio è quella di adeguare la componente fissa alla minore durata dell’attività del Collegio, costituito quando una parte significativa dei lavori è già stata eseguita.
La riduzione riguarda solo la parte fissa
Il chiarimento del MIT si fonda sulla distinzione tra le due componenti del compenso. Secondo il Supporto Giuridico, il punto 7.2.3 riguarda esclusivamente la parte fissa da corrispondere ai componenti del Collegio.
La componente variabile segue, invece, una disciplina autonoma, fondata sui criteri previsti dal punto 7.2.1, lett. b), delle Linee guida. Non è prevista, quindi, l’estensione automatica alla parte variabile della medesima riduzione percentuale applicata alla quota fissa.
Il limite della parte variabile resta agganciato alla parte fissa originaria
Da questa distinzione deriva il principio più rilevante del parere: la capienza massima della componente variabile resta pari al doppio della parte fissa determinata originariamente ai sensi del punto 7.2.1, lett. a), ossia prima dell’applicazione della riduzione prevista per i Collegi costituiti a lavori già avanzati.
In altri termini, la parte fissa viene ridotta, ma la base teorica utilizzata per determinare il tetto della componente variabile non subisce la medesima decurtazione.
Come si determina il compenso massimo
Quando ricorrono le condizioni del punto 7.2.3, il compenso complessivamente riconoscibile è dato dalla somma di:
- parte fissa effettivamente spettante, già ridotta del 30% o del 60%;
- parte variabile effettivamente maturata, entro il limite massimo pari al doppio della parte fissa originariamente determinata, prima della riduzione.
Il tetto complessivo non si ottiene, quindi, moltiplicando per tre la parte fissa già ridotta.
Calcolo dei compensi del CCT: esempio con riduzione della parte fissa
Per comprendere il criterio di calcolo, si ipotizzi una parte fissa originariamente determinata pari a 100, con una componente variabile che può arrivare fino a 200.
Se il Collegio viene costituito quando l’avanzamento dei lavori supera il 50%, senza superare l’85%, la parte fissa viene ridotta del 30% e scende quindi a 70.
Il compenso massimo teoricamente riconoscibile sarà allora pari a 270:
70 di parte fissa + fino a 200 di parte variabile,
e non a 210, che sarebbe invece il risultato ottenuto applicando il limite del triplo alla parte fissa già ridotta.
Analogamente, con una riduzione del 60%, la parte fissa scenderebbe a 40, mentre la capienza massima della componente variabile resterebbe pari a 200, per un compenso massimo teoricamente riconoscibile pari a 240.
Chi paga il CCT: ripartizione dei compensi tra stazione appaltante e appaltatore
Il chiarimento affronta anche le modalità di ripartizione del compenso.
Il punto 7.7.1 delle Linee guida stabilisce che il compenso di ciascun componente del CCT grava in misura pari al 50% sulla stazione appaltante e al 50% sull’operatore economico.
Ne consegue che, al momento della liquidazione, ciascun componente dovrà emettere fattura, notula o parcella per il 50% del proprio compenso nei confronti della stazione appaltante e per il restante 50% nei confronti dell’appaltatore.
Determinazione e liquidazione dei compensi del CCT: indicazioni operative per RUP e componenti
Il chiarimento è particolarmente utile per le stazioni appaltanti che procedono alla costituzione del CCT non all’avvio dei lavori, ma in una fase successiva.
Il primo elemento da verificare è lo stato di avanzamento dell’esecuzione al momento della nomina, dal quale dipende l’eventuale riduzione della quota fissa.
Il secondo passaggio consiste nel mantenere distinti i due valori: la parte fissa originaria, che continua a fungere da parametro per la componente variabile, e la parte fissa ridotta, che rappresenta invece l’importo effettivamente spettante.
Per RUP e componenti del Collegio, è quindi opportuno che il verbale di determinazione dei compensi riporti entrambe le grandezze, così da evitare equivoci nella successiva liquidazione.
Nomina tardiva del CCT: gli effetti sul compenso secondo il MIT
Con il parere n. 4927/2026, il Supporto Giuridico del MIT esclude un’interpretazione che avrebbe potuto comprimere indirettamente anche la componente variabile, pur in assenza di una specifica previsione normativa.
Il principio operativo può essere sintetizzato così: la riduzione della parte fissa modifica l’importo effettivamente spettante a tale titolo, ma non il parametro originario utilizzato per determinare la capienza massima della parte variabile.