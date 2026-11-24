Come si calcola il compenso del Collegio consultivo tecnico se viene costituito con i lavori già avanzati? Il tetto del triplo si applica alla parte fissa intera o a quella già ridotta? E a chi vanno intestate le parcelle dei componenti del CCT?

Quando il Collegio consultivo tecnico viene nominato a cantiere ormai inoltrato, determinarne il compenso richiede di leggere le regole del Codice dei contratti alla luce delle linee guida ministeriali. Su questo terreno si colloca il parere n. 4927 del 18 novembre 2026 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), chiamato a indicare se il limite massimo del compenso vada misurato sulla parte fissa calcolata in origine oppure su quella ridotta per l’avanzamento dei lavori.

Per la stazione appaltante, per l’impresa e per i professionisti che siedono nel Collegio la differenza tra le due letture pesa, perché dalla base adottata dipende quanto spazio resta alla parte variabile e, con esso, l’importo massimo che il Collegio può vedersi riconoscere.

Compenso CCT e Collegio costituito a lavori avanzati: il quesito al MIT

Il caso da cui nasce il quesito è questo. Una stazione appaltante ha costituito il Collegio consultivo tecnico quando l’esecuzione dei lavori risultava già in fase avanzata e, per questo, il Collegio nella prima seduta ha determinato la parte fissa dei compensi spettanti ai propri componenti applicando le riduzioni previste dal punto 7.2.3 delle linee guida del 2022.

La stazione appaltante chiede quindi al MIT se, per un Collegio costituito quando l’avanzamento dei lavori ha già raggiunto le percentuali del punto 7.2.3, il limite massimo del compenso complessivo vada determinato prendendo come riferimento la parte fissa calcolata secondo il punto 7.2.1, lettera a), oppure la parte fissa effettivamente spettante dopo le riduzioni percentuali previste dallo stesso punto 7.2.3.

Compensi del Collegio consultivo tecnico: cosa prevedono il Codice dei contratti e le linee guida del 2022

Il punto di partenza è l’art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che rende obbligatorio il Collegio per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, comprese quelle realizzate in concessione o in partenariato pubblico-privato, e rinvia per la sua formazione all’Allegato V.2, come sostituito dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), che contiene anche la disciplina dei compensi.

L’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2, fermo restando il diritto dei componenti a un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, pone un tetto alla parte fissa del compenso del Collegio. Questa non può superare gli importi dell’art. 6, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020 e, in ogni caso, lo 0,02 o lo 0,03 per cento, a seconda che il Collegio abbia tre o cinque componenti, per la parte del valore dell’appalto eccedente i 1.000 milioni di euro.

Il comma 5 contiene la regola attorno alla quale ruota il quesito, perché stabilisce che il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa, e precisa che i compensi sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Il comma 6 affida a nuove linee guida del MIT, da adottare previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, i parametri per la determinazione dei compensi, da erogare secondo un principio di gradualità, e dispone che nelle more continuino ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con D.M. 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

Quelle linee guida sul Collegio consultivo tecnico, adottate in attuazione dell’art. 6 del Decreto-Legge n. 76/2020, dopo la riscrittura dell’Allegato V.2 operano dunque soltanto sul terreno dei compensi, come ricorda anche il commento alla segnalazione ANAC sui requisiti di moralità dei componenti del CCT. Il paragrafo 7 distingue una parte fissa, determinata secondo il punto 7.2.1, lettera a), e una parte variabile, regolata dalla lettera b) dello stesso punto. Il punto 7.2.3, a sua volta, prevede la riduzione della parte fissa del 30 per cento quando i lavori eseguiti e contabilizzati superano il 50 per cento dell’importo contrattuale e del 60 per cento quando superano l’85 per cento.

Riduzione della parte fissa e limite del triplo: i principi espressi dal MIT

Poiché l’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 1 dell’Allegato V.2 rinvia alle linee guida del 2022, per il MIT il limite del comma 5 va coordinato con la disciplina di dettaglio contenuta nel paragrafo 7 di quelle linee guida.

Il punto 7.2.3, osserva poi il Ministero, dispone espressamente la riduzione della sola parte fissa, e la ragione sta nella minore estensione temporale dell’attività remunerata da quella componente quando il Collegio nasce a esecuzione già avanzata. La parte variabile segue invece presupposti e criteri autonomi, fissati dalla lettera b) del punto 7.2.1, e il punto 7.2.3 non contiene una disposizione corrispondente che ne stabilisca la riduzione.

Da qui la distinzione su cui si regge l’intera risposta, quella tra la parte fissa determinata secondo i criteri generali del punto 7.2.1, lettera a), e la parte fissa che spetta una volta applicata la riduzione del 30 o del 60 per cento. Proprio dalla diversa natura e disciplina delle due componenti il MIT ricava che la parte variabile può arrivare al massimo al doppio della parte fissa originaria, quella calcolata prima della riduzione.

Ne discende che, quando ricorrono i casi del punto 7.2.3, il compenso complessivamente riconoscibile al Collegio trova il suo limite massimo nella somma della parte fissa effettivamente spettante, ridotta del 30 o del 60 per cento, e della parte variabile effettivamente maturata, entro il tetto del doppio della parte fissa originariamente determinata.

Quanto al pagamento, il parere richiama il punto 7.7.1 delle linee guida, che pone il compenso di ciascun componente per il 50 per cento a carico di ciascuna parte, e per questo ogni componente, al momento della richiesta di liquidazione, deve presentare fattura, notula o parcella per metà alla stazione appaltante e per metà all’operatore economico.

Parte fissa ridotta e parte variabile: come si calcola il tetto del compenso CCT

Guardata con gli occhi del RUP, la risposta del MIT porta a costruire il tetto su due grandezze distinte, la parte fissa ridotta, che è un importo già determinato, e la parte variabile maturata, che ha come limite il doppio della parte fissa piena.

A titolo puramente esemplificativo, con una parte fissa piena pari a 100 e lavori eseguiti e contabilizzati oltre il 50 per cento dell’importo contrattuale, la parte fissa spettante scende a 70, mentre la parte variabile può arrivare fino a 200, per un tetto complessivo di 270; con un avanzamento oltre l’85 per cento la parte fissa scende a 40 e il tetto a 240. Moltiplicando per tre la parte fissa ridotta, i limiti sarebbero invece rispettivamente 210 e 120, con una parte variabile compressa a 140 e a 80.

Applicare il triplo alla parte fissa ridotta finirebbe per ridurre anche la parte variabile, cioè la componente che il punto 7.2.3 lascia fuori dalla riduzione, mentre con la lettura ministeriale il totale resta comunque sotto il triplo della parte fissa originaria. Va tenuto fermo, però, che il doppio della parte fissa piena resta un limite e non un importo garantito, dato che la parte variabile si liquida solo se e nella misura in cui matura secondo la lettera b) del punto 7.2.1.

Il parere non si occupa invece dei tempi di costituzione del Collegio, che l’art. 3, comma 1, dell’Allegato V.2 colloca prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, e il quesito non spiega perché, nel caso esaminato, il Collegio sia stato costituito a lavori avanzati.

Compenso del Collegio consultivo tecnico costituito a lavori avanzati: le conclusioni operative

In conclusione, per il MIT al Collegio costituito oltre le soglie di avanzamento del punto 7.2.3 può essere riconosciuta al massimo la parte fissa ridotta più la parte variabile effettivamente maturata, che a sua volta non può superare il doppio della parte fissa calcolata prima della riduzione.

Ciò significa che già nella prima seduta, quando il Collegio determina i compensi, conviene mettere agli atti entrambi i valori della parte fissa, quello pieno, che misura il tetto della parte variabile, e quello ridotto, che è l’importo da corrispondere. Allo stesso modo, la ripartizione al 50 per cento ricordata dal parere suggerisce di impostare fin dall’inizio due distinte richieste di liquidazione, una verso la stazione appaltante e una verso l’operatore economico.

D’altro canto, la soluzione resta legata alle linee guida del 2022, che il comma 6 dell’art. 1 dell’Allegato V.2 mantiene in vigore per i compensi solo fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, e il tema si intreccia con altri profili, come il trattamento del compenso del componente CCT dipendente pubblico. Fino ad allora il parere n. 4927/2026 offre un criterio di lettura utilizzabile da subito, per cui chi entra in un cantiere già avanzato vede ridursi la parte fissa ma conserva intatto lo spazio della parte variabile.