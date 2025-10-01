Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore

Cosa accade se un venditore dichiara la regolarità urbanistica e catastale di un immobile che in realtà presenta abusi edilizi? Quali sono le conseguenze per chi acquista in buona fede, confidando nelle attestazioni rese in atto notarile? E fino a che punto la mancata denuncia di difformità può tradursi in responsabilità civile e penale, con un risarcimento addirittura superiore al prezzo di vendita?

Vendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: la sentenza esemplare del Tribunale di Padova

Ha risposto a queste domande il Tribunale di Padova che, con la sentenza n. 449/2025, è intervenuto in merito ad una delicata vicenda di compravendita immobiliare di una porzione di fabbricato a schiera (abitazione su due livelli, autorimessa e cortile esclusivo) al prezzo di 185.000 euro.

Nell’atto notarile i venditori dichiaravano la piena regolarità catastale e urbanistica dell’immobile, escludendo la presenza di irregolarità sanabili ai sensi della Legge n. 47/1985 (clausola standard, spesso sottoscritta con leggerezza, senza una preventiva verifica tecnica).

Una volta divenuti proprietari, gli acquirenti incaricavano un tecnico per tutte le verifiche necessarie e propedeutiche per intervenire sull’immobile utilizzando le detrazioni fiscali del 110% (Superbonus) previste dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). L’indagine rivelava una serie di abusi edilizi e difformità catastali tali da escludere qualsiasi possibilità di fruizione dell’agevolazione.

Gli acquirenti convenivano, quindi, in giudizio i venditori chiedendo il risarcimento dei danni ravvisabili quali conseguenza diretta di tali irregolarità ed abusi, compreso il cosiddetto “danno da perdita di chance” ravvisabile nella impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali Superbonus.

I venditori si costituivano negando ogni responsabilità in ordine agli abusi nonché contestando altresì gli importi richiesti dalle controparti