Quando il computo metrico estimativo vincola davvero l’offerta economica? Una differenza tra il ribasso percentuale e la somma delle singole voci del CME può essere corretta in sede di chiarimenti? E quando, invece, la rettifica si trasforma in una modifica sostanziale dell’offerta?

La questione è particolarmente rilevante negli appalti misti, a corpo e a misura, nei quali il CME non sempre svolge la stessa funzione. Se, infatti, negli appalti interamente a corpo il suo valore può essere prevalentemente descrittivo o giustificativo, nelle lavorazioni a misura i prezzi unitari concorrono direttamente alla determinazione del corrispettivo.

Su questo punto interviene il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 6507 dell’11 agosto 2026, che delimita il confine tra errore materiale emendabile e modifica inammissibile dell’offerta economica, valorizzando il ruolo attribuito al CME dalla struttura dell’appalto e dalla lex specialis.

Computo metrico e offerta economica: la discrasia contestata in gara

La controversia riguardava una gara per la realizzazione di un percorso ciclabile, di importo superiore a 1,3 milioni di euro, strutturata in parte a corpo e in parte a misura, per una quota pari a circa il 30% delle lavorazioni.

Nel corso della procedura, la stazione appaltante aveva rilevato una discrasia tra l’importo risultante dall’applicazione del ribasso percentuale e quello derivante dalla somma delle singole voci contenute nel computo metrico estimativo allegato all’offerta economica.

L’aggiudicatario, interpellato, aveva ricondotto lo scostamento a un errore materiale relativo ad alcune voci concernenti l’abbattimento di alberi e aveva proposto una rettifica dei prezzi unitari. La commissione aveva ritenuto la correzione ammissibile e confermato l’offerta.

Il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che non si trattasse di un mero errore materiale, ma di una vera e propria modifica dell’offerta economica. Il Consiglio di Stato ha accolto questa impostazione e annullato l’aggiudicazione.

CME, appalto a corpo e a misura: cosa prevedeva la legge di gara

La decisione si muove su tre piani. Il primo riguarda il capitolato speciale, che distingueva tra corrispettivo a corpo e corrispettivo a misura.

Il secondo è rappresentato dal disciplinare di gara, che imponeva la corrispondenza tra il CME allegato all’offerta e il prezzo complessivamente offerto sulla base del ribasso percentuale.

Il terzo riferimento è l’art. 1430 c.c., utilizzato dal Consiglio di Stato come parametro per distinguere l’errore di calcolo, suscettibile di rettifica, dalla modifica sostanziale della volontà negoziale.

Il CME non ha sempre valore meramente indicativo

Il primo principio affermato dalla sentenza riguarda la funzione del computo metrico estimativo. Negli appalti interamente a corpo, la giurisprudenza tende a riconoscere al CME un valore non necessariamente negoziale, poiché l’elemento economico determinante è rappresentato dal prezzo complessivo o dal ribasso offerto.

Diversa è la situazione negli appalti a misura.

In questo caso, il corrispettivo viene determinato applicando i prezzi unitari alle quantità effettivamente realizzate. Ne consegue che i valori indicati nel CME incidono direttamente sul contenuto economico del contratto.

Palazzo Spada chiarisce quindi che, negli appalti misti, non è possibile applicare automaticamente i principi elaborati per gli affidamenti interamente a corpo.

Per la componente a misura, il CME può assumere un vero e proprio valore negoziale. E quando la lex specialis impone espressamente la corrispondenza tra il computo e il prezzo complessivo offerto, una discrasia tra i due non può essere considerata una semplice irregolarità interna.

Errore materiale: quando la correzione è ammessa e quando no

Il secondo passaggio centrale riguarda il concetto di errore materiale. La rettifica è possibile solo quando l’errore sia immediatamente riconoscibile dal contenuto dell’offerta e la correzione derivi in modo univoco dai dati già presenti. In altri termini, la stazione appaltante deve poter individuare l’errore senza bisogno che il concorrente spieghi successivamente quale fosse la propria reale intenzione.

Può trattarsi, ad esempio, di un errore di somma, di riporto o di trascrizione che emerga direttamente dal ricalcolo dei valori già indicati.

Il limite viene superato quando, invece, per “correggere” l’offerta sia necessario introdurre un prezzo diverso da quello originariamente dichiarato, senza che tale nuovo valore sia ricavabile dai documenti presentati in gara.

Il chiarimento non può diventare una nuova offerta

Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto che la rettifica proposta dall’aggiudicatario non fosse riconducibile a un errore evidente.

Il prezzo unitario relativo a determinate lavorazioni veniva modificato in misura significativa, ma il nuovo importo non emergeva da alcun altro elemento dell’offerta e non poteva essere ricavato attraverso un semplice ricalcolo. La correzione richiedeva, quindi, una vera e propria dichiarazione integrativa dell’operatore circa il valore che avrebbe voluto indicare.

In una simile situazione, secondo i giudici, non si è più nel campo dell’errore materiale, ma in quello della modifica sostanziale dell’offerta economica, vietata dal principio di immutabilità.

La richiesta di chiarimenti non può infatti essere utilizzata per consentire al concorrente di riscrivere un prezzo già espresso.

Offerta economica indeterminata: annullata l’aggiudicazione

Accertata l’indeterminatezza dell’offerta economica, il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione. Il contratto nel frattempo stipulato è però rimasto efficace, sia per la mancata proposizione rituale della domanda di subentro già in primo grado, sia per lo stato avanzato dell’esecuzione.

La sentenza ricorda così, indirettamente, anche l’importanza della corretta impostazione processuale: l’annullamento dell’aggiudicazione non determina automaticamente il subentro del ricorrente nel contratto.

Considerazioni operative: cosa devono verificare operatori e stazioni appaltanti su CME e prezzi unitari

La pronuncia offre un’indicazione molto chiara per stazioni appaltanti e operatori.

Per i concorrenti, la prima verifica deve riguardare la funzione attribuita al CME dalla legge di gara. Se l’appalto comprende lavorazioni a misura e il disciplinare impone la corrispondenza tra prezzi unitari e importo complessivo, ogni voce del computo assume un rilievo sostanziale e deve essere controllata con particolare attenzione prima della presentazione dell’offerta.

Dal lato di RUP e commissioni, il punto decisivo è invece distinguere tra una rettifica meramente ricognitiva e una modifica della volontà economica.

Se il dato corretto è già contenuto nell’offerta e può essere ricostruito in modo univoco, la correzione può essere ammessa. Quando, invece, occorre chiedere al concorrente quale prezzo intendesse realmente offrire, il limite del soccorso istruttorio è già stato superato.

I chiarimenti non possono quindi trasformarsi in uno strumento di rinegoziazione postuma del contenuto economico dell’offerta.

Computo metrico e ribasso percentuale: quando la discrasia non è sanabile

La sentenza chiarisce che il computo metrico estimativo non ha una funzione uniforme in tutte le procedure.

Negli appalti anche solo parzialmente a misura, il CME può assumere valore negoziale diretto, soprattutto quando la lex specialis impone la piena corrispondenza tra le singole voci e il prezzo complessivamente offerto.

Da qui si può fissare il principio operativo secondo cui la correzione è ammessa solo quando l’errore sia immediatamente riconoscibile e il dato corretto sia già desumibile dall’offerta; se per “aggiustare” il CME occorre introdurre un nuovo prezzo, si realizza una modifica sostanziale dell’offerta economica e l’offerta diventa indeterminata.