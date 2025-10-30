Una procedura più snella e tempi coerenti con la realtà dei progetti. È questa la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), che ha segnalato al Ministero dell’Ambiente e al GSE le difficoltà operative legate alla misura PNRR dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili nei Comuni sotto i 50.000 abitanti.

CER: il CNPI chiede semplificazioni e proroghe per sostenere la crescita

La segnalazione è stata seguita da un primo risultato concreto: la X Commissione Attività produttive della Camera ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a rafforzare il sostegno alle CER, semplificare le procedure, prorogare i termini per l’accesso ai contributi e ampliare il perimetro delle agevolazioni fiscali.

“Si tratta di un primo risultato importante - spiega Giovanni Esposito, Presidente del CNPI - che riconosce le difficoltà operative segnalate dai professionisti e apre la strada a un intervento normativo più aderente alla realtà dei territori e delle imprese energetiche".

Le criticità del bando PNRR e la proposta del CNPI

Le difficoltà maggiori riguardano la misura M2C2I1.2 del PNRR, che richiede la presentazione, già in fase di domanda, del preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete e del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto. Una procedura pensata per garantire la solidità dei progetti, ma che nella pratica sta generando blocchi e ritardi.

“I tempi tecnici per ottenere il preventivo e il titolo autorizzativo sono spesso molto più lunghi rispetto alle scadenze del bando, fissate al 30 novembre 2025 - sottolinea Esposito -. In molti casi le pratiche restano ferme non per mancanza di progettualità, ma per lentezze non imputabili ai professionisti.”

Il CNPI propone di introdurre un meccanismo in due fasi:

nella prima, il proponente potrebbe presentare una domanda provvisoria corredata dalla ricevuta della richiesta di connessione e dalla dichiarazione di avvio dell’iter autorizzativo;

nella seconda, entro un termine predefinito, verrebbero integrati il preventivo e il titolo definitivo.

“In alternativa - aggiunge Esposito - si potrebbe prevedere una finestra di integrazione post-scadenza per i progetti che dimostrino di aver già avviato le procedure. È una soluzione di buon senso, che tutelerebbe la serietà dei progetti senza penalizzare chi rispetta le regole".