Quando una proroga delle concessioni demaniali può essere qualificata come "tecnica"? Fino a che punto le amministrazioni possono rinviare le gare invocando necessità organizzative o pianificatorie? Qual è il confine oltre il quale il differimento si trasforma in un illegittimo rinnovo automatico?

Nonostante i numerosi interventi legislativi, nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, caratterizzato da un rapporto controverso tra normativa nazionale e principi europei in materia di concorrenza, persistono rilevanti difficoltà applicative nel passaggio al sistema di affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica.

In questo contesto si inserisce la sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 4 giugno 2026, n. 3530, che definisce con precisione i limiti della cosiddetta "proroga tecnica", richiamando i consolidati precedenti della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.

La decisione riveste un interesse operativo immediato per gli enti locali e per i professionisti che li assistono, confermando che i ritardi organizzativi interni delle amministrazioni comunali non costituiscono una giustificazione sufficiente per rinviare l'apertura del mercato alla concorrenza.

Concessioni demaniali marittime: i limiti della proroga tecnica secondo il TAR Campania

La vicenda trae origine da alcuni provvedimenti con cui un’amministrazione comunale aveva disposto il differimento delle scadenze delle concessioni demaniali marittime - per finalità turistico-ricreative e nautica da diporto - fino al 30 settembre 2027, qualificando la misura come proroga tecnica, giustificata con la necessità di completare le attività prodromiche all'espletamento delle gare.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato tali atti, sostenendo che il differimento integrasse in realtà una proroga generalizzata e automatica in contrasto con i principi europei. L'AGCM ha, inoltre, evidenziato che il Comune aveva eluso una precedente pronuncia dello stesso Tribunale (sentenza n. 4110/2025), che aveva già censurato determinazioni analoghe adottate dallo stesso ente.

Il TAR Campania ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del differimento per violazione della normativa eurounitaria e per eccesso di potere, sotto i profili della sproporzione, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.

Il quadro normativo tra Direttiva Bolkestein, TFUE e Legge n. 118/2022

La controversia ruota attorno all'applicazione coordinata di alcune disposizioni europee e nazionali. In ambito di diritto UE rilevano l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), che impone procedure selettive trasparenti, imparziali e non discriminatorie per l'assegnazione di risorse naturali scarse e vieta i rinnovi automatici e l’Art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento all'interno del mercato comune e vieta restrizioni ingiustificate alla concorrenza.

A questi si affiancano l’art. 4, comma 3 della Legge n. 118/2022, che disciplina il riordino nazionale della materia demaniale, impone all'ente concedente di avviare le procedure di affidamento almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e vieta la prosecuzione del rapporto salvo per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una gara già avviata, e l’art. 34, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, il quale attribuisce al giudice poteri conformativi per dichiarare gli obblighi specifici dell'amministrazione e garantire piena tutela alla situazione giuridica dedotta in giudizio.

Il divieto di proroghe generalizzate e i precedenti giurisprudenziali

Punto di partenza nel ragionamento del TAR il principio ormai consolidato secondo cui le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa incidono su risorse scarse e devono essere affidate mediante procedure competitive. Qualsiasi proroga automatica o generalizzata è pertanto illegittima, contrasta con l'art. 12 della Direttiva Bolkestein e deve essere disapplicata dalle pubbliche amministrazioni a ogni livello.

Il fondamento di questo orientamento risale alle sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 2021), secondo cui se la proroga è disposta per legge ma la relativa norma è in contrasto con il diritto dell'Unione, l'effetto della proroga deve considerarsi come mai prodotto.

A supporto di questa linea, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 109/2024, la pronuncia della Corte di Giustizia UE (causa C-348/22), la sentenza del Consiglio di Stato n. 1688/2025 e una serie di pronunce conformi dello stesso TAR Campania e del TAR Liguria.

Quando la proroga tecnica può essere considerata legittima

Uno dei profili più rilevanti della sentenza riguarda i limiti entro cui è ammissibile ricorrere alla proroga tecnica. Sul punto, il tribunale amministrativo ha chiarito che si tratta di un istituto a carattere eccezionale, utilizzabile solo in presenza di ragioni oggettive e per il tempo strettamente necessario a garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'espletamento di una gara già avviata o da indire in tempi brevissimi.

Richiamando il precedente del TAR Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345, il Collegio ha precisato che, al momento della proroga, l'ente deve aver già indetto la procedura di gara o deliberato l'indizione immediata, con atti di indirizzo concreti e avvio dell'iter per la predisposizione dei bandi.

Nel caso di specie, il rinvio era privo di una scansione temporale certa e di fatto copriva due intere stagioni balneari: una durata del tutto incompatibile con la natura temporanea dell'istituto.

La pianificazione locale non giustifica la paralisi delle gare

I giudici hanno affrontato un aspetto di particolare rilievo per gli uffici tecnici comunali: la mancanza o la necessità di aggiornare gli strumenti di pianificazione costiera, come il Piano comunale delle coste, o l'esigenza di determinare preventivamente gli indennizzi non legittimano il blocco delle procedure selettive.

A questo proposito, il TAR ha richiamato l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3840 del 23 ottobre 2025, con cui Palazzo Spada ha chiarito come l'assenza del Piano delle Coste non precluda il rilascio delle concessioni: l'individuazione dei lotti da porre a gara può avvenire sulla base del Piano Regolatore Generale vigente. Ciò significa che le esigenze organizzative interne non possono quindi derogare agli obblighi europei.

Modulazione degli effetti e nomina del Commissario ad acta

Al fine di evitare un vuoto regolatorio, il TAR ha esercitato i propri poteri di modulazione degli effetti della sentenza di annullamento - riconosciuti dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2755/2011 - stabilendo che i provvedimenti impugnati, pur illegittimi, continuino a produrre effetti fino all'adozione dei nuovi atti da parte del Comune.

Inoltre, esercitando i poteri conformativi ex art. 34 c.p.a., il Tribunale ha imposto al Comune l'obbligo di adottare gli atti di avvio delle procedure di gara entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, con termine ultimo per la conclusione delle gare fissato al 31 dicembre 2026.

In caso di inadempimento, è stato nominato quale Commissario ad acta il Dirigente del Settore Demanio della Regione Campania, con il compito di provvedere in sostituzione dell'ente.

Concessioni demaniali: le indicazioni operative per enti e professionisti

Sono diverse le indicazioni di immediata rilevanza pratica che le amministrazioni comunali e i professionisti che le assistono nella gestione delle concessioni demaniali possono ricavare dalla sentenza.

In primo luogo, la proroga tecnica non può diventare uno strumento ordinario per differire l'avvio delle procedure selettive: il suo utilizzo è consentito esclusivamente in presenza di esigenze oggettive e temporanee, e a condizione che l'amministrazione abbia già concretamente avviato il percorso verso la gara. Il periodo di proroga deve essere contenuto entro un termine ragionevole, indicato dal Collegio in un arco non superiore a sei mesi.

Sul fronte della pianificazione, l'assenza del Piano delle Coste non costituisce una valida giustificazione per rinviare le gare, qualora il quadro regolatorio vigente - in particolare le prescrizioni del Piano Regolatore Generale - consenta già di definire le condizioni di utilizzo delle aree demaniali e di predisporre la documentazione necessaria.

Infine, particolarmente significativo è il meccanismo del Commissario ad acta disposto direttamente in sentenza. L'inerzia dell'ente non comporta soltanto il rischio di contenzioso, ma può tradursi nella concreta sostituzione dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni: decorso il termine di novanta giorni senza l'avvio delle procedure richieste, l'ente locale perde il controllo diretto della fase attuativa, affidata a un soggetto esterno incaricato di dare esecuzione al giudicato.

I principi sulle concessioni demaniali ribaditi dal TAR

La sentenza consolida un principio ormai stabile nella giurisprudenza amministrativa: l'apertura al mercato delle concessioni balneari non è eludibile attraverso strumenti dilatori. La proroga tecnica deve ritrovare la sua funzione originaria - garantire la continuità del servizio a margine di procedure già avviate - e non può essere impiegata per posticiparne l'avvio.

Proprio per questo, le difficoltà di pianificazione interna non costituiscono un ostacolo giuridicamente rilevante per differire la concorrenza, qualora gli strumenti urbanistici vigenti consentano già di definire il quadro necessario all'indizione delle gare.

Un monito quindi per le amministrazioni ancora inadempienti, che dovranno fare i conti con il fatto che la fase transitoria ha confini precisi e il mancato rispetto di questi limiti comporta conseguenze dirette sull'autonomia gestionale dell'ente.