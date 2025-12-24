È possibile far eseguire al concessionario lavori di ammodernamento e adeguamento non espressamente ricompresi nell’oggetto della concessione? E fino a che punto la previsione, nel disciplinare tecnico, di interventi “attivabili a richiesta” consente di evitare una procedura di gara autonoma?

Soprattutto: il riconoscimento di un finanziamento pubblico specifico può incidere sull’inquadramento giuridico dell’intervento e sul regime di affidamento?

Sono questi gli interrogativi affrontati da ANAC nel parere di funzione consultiva del 26 novembre 2025, n. 49, che offre un chiarimento di sistema particolarmente rilevante in tema di modifiche al rapporto concessorio e di corretta delimitazione dell’oggetto della concessione.

Concessioni di servizi e lavori “fuori perimetro”: quando serve una nuova gara

La questione nasce da un intervento di ammodernamento e adeguamento di un Centro di raccolta gestito da un’Amministrazione Comunale, per il quale era stato ottenuto uno specifico finanziamento pubblico, con una quota residua a carico dell’ente.

Il Centro risultava gestito dal concessionario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, individuato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto una concessione di servizi.

Nel disciplinare tecnico della concessione erano previsti, tra i servizi integrativi, anche interventi di realizzazione, manutenzione straordinaria e adeguamento dei Centri di Raccolta, attivabili “a richiesta” dell’ente interessato.

Tuttavia, tali lavori non risultavano ricompresi:

nel piano industriale;

nel piano economico-finanziario del concessionario;

nell’elenco dei prezzi unitari;

né erano stati considerati ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione o dei requisiti di partecipazione.

Da qui il dubbio se fosse consentito l’affidamento diretto al concessionario, tramite modifica del rapporto concessorio, oppure se fosse necessario attivare di una procedura di gara autonoma ai sensi del Codice dei contratti.