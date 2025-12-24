sed edilizia espositori
Concessioni di servizi e lavori non previsti: quando serve una nuova gara

Il parere ANAC n. 49/2025 chiarisce i limiti alle modifiche del rapporto concessorio in corso di esecuzione e l’obbligo di affidamento con gara per i lavori finanziati fuori concessione

di Redazione tecnica - 24/12/2025

Il quadro normativo di riferimento

ANAC ha ricondotto la questione alla disciplina delle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione, richiamando il principio di derivazione europea secondo cui tali modifiche sono consentite solo nei casi tassativamente previsti dal Codice.

Ratione temporis, il riferimento era all’art. 175 del d.lgs. n. 50/2016, oggi sostituito dall’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023, che consente variazioni al rapporto concessorio solo in presenza di presupposti rigorosi e puntualmente individuati.

Si tratta, come ribadito dall’Autorità, di disposizioni di stretta interpretazione, in quanto derogatorie del principio dell’evidenza pubblica.

In particolare, l’art. 175 consentiva l’affidamento al concessionario di lavori o servizi supplementari solo quando:

  • tali prestazioni si fossero rese necessarie per ragioni sopravvenute;
  • non fossero incluse nella concessione iniziale;
  • un cambiamento di concessionario fosse risultato impraticabile per motivi tecnici o economici, con conseguenti gravi disagi o duplicazioni di costi.

La norma, inoltre, vietava in ogni caso le modifiche sostanziali, ossia quelle idonee ad alterare l’equilibrio economico-finanziario o ad estendere in modo significativo l’ambito della concessione.

