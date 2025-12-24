deas Gestione completa successioni e volture catastali
Concessioni di servizi e lavori non previsti: quando serve una nuova gara

Il parere ANAC n. 49/2025 chiarisce i limiti alle modifiche del rapporto concessorio in corso di esecuzione e l’obbligo di affidamento con gara per i lavori finanziati fuori concessione

di Redazione tecnica - 24/12/2025

Il parere di ANAC

Muovendo dal quadro normativo sulle modifiche dei contratti pubblici, ANAC ha innanzitutto ribadito che la possibilità di intervenire sul rapporto concessorio in corso di esecuzione è rigidamente circoscritta ai casi previsti dal Codice, trattandosi di disposizioni «di stretta interpretazione, in quanto deroghe al principio dell’evidenza pubblica».

Il riferimento centrale è all’istituto dei lavori o servizi supplementari, che possono essere affidati al concessionario originario solo in presenza di presupposti particolarmente rigorosi. In questo senso, ANAC richiama l’art. 175 del d.lgs. 50/2016 (oggi art. 189 del d.lgs. 36/2023), precisando che tali prestazioni devono essere:

  • supplementari rispetto all’iniziale oggetto negoziale;
  • necessarie per ragioni sopravvenute;
  • tali che un cambio di concessionario risulti impraticabile per motivi tecnici o economici.

Nel caso esaminato, infatti, i lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta non sono stati ritenuti riconducibili a tale categoria, poiché costituiscono lavori “autonomi” rispetto all’oggetto della concessione in essere.

Un elemento valorizzato in modo esplicito da ANAC è il fatto che per tali interventi fosse stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore dell’amministrazione comunale, circostanza che rafforza la loro estraneità allo schema concessorio.

Un’impostazione di questo tipo, secondo l’Autorità, rischiava di determinare una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento, non coerente con le disposizioni del Codice e con i principi di trasparenza e concorrenza.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti ANAC Codice Appalti 2023

