Concessioni di servizi e lavori non previsti: quando serve una nuova gara

Il parere ANAC n. 49/2025 chiarisce i limiti alle modifiche del rapporto concessorio in corso di esecuzione e l’obbligo di affidamento con gara per i lavori finanziati fuori concessione

di Redazione tecnica - 24/12/2025

Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, ANAC ha concluso che i lavori di ammodernamento e adeguamento, non espressamente previsti nell’oggetto della concessione e finanziati con risorse pubbliche dedicate, vanno affidati a terzi mediante le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, escludendo la possibilità di un affidamento diretto al concessionario.

Il parere ribadisce, dunque, alcuni punti fermi di particolare rilievo per le stazioni appaltanti,

  • le modifiche al rapporto concessorio sono eccezioni tassative, non strumenti di gestione flessibile “a valle” della gara;
  • la nozione di lavori o servizi supplementari va interpretata in modo restrittivo e funzionale alla prestazione originaria;
  • l’affidamento di lavori pubblici estranei all’oggetto della concessione, soprattutto se finanziati integralmente dall’amministrazione, richiede una gara autonoma;
  • la corretta delimitazione dell’oggetto della concessione e dell’equilibrio economico-finanziario non è un profilo formale, ma una condizione essenziale di legittimità dell’intero affidamento.

L’invito, in sintesi, è quello a una gestione rigorosa e non estensiva degli strumenti concessori, che non possono essere utilizzati in modo elasticoo per assorbire lavori estranei all’oggetto originario.

