La sostenibilità di una concessione si misura anche sull'attendibilità delle previsioni economiche formulate dall'operatore, soprattutto quando il piano economico-finanziario (PEF) prospetta incrementi significativi dei ricavi rispetto alle stime dell'amministrazione e presenta margini di utile che lasciano poco spazio a eventuali scostamenti.

L'autonomia imprenditoriale del concessionario consente di elaborare strategie gestionali più ambiziose, assumendone il relativo rischio operativo, ma la loro sostenibilità deve essere valutata già in sede di gara, attraverso un'istruttoria che tenga conto delle condizioni effettive nelle quali il servizio dovrà essere svolto. Una valutazione particolarmente delicata quando l'equilibrio economico dipende dal raggiungimento contemporaneo di più obiettivi favorevoli, senza che il piano disponga di margini sufficienti ad assorbire una possibile riduzione degli introiti o un aumento dei costi.

La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 20 ottobre 2026, n. 7630, relativa all'affidamento in concessione di servizi museali, nella quale i giudici hanno esaminato l'adeguatezza della verifica di sostenibilità del PEF svolta dalla stazione appaltante, soffermandosi sull'attendibilità delle previsioni e sulla completezza degli accertamenti che devono precedere il giudizio positivo sull'offerta.

Concessioni di servizi: quando la verifica del PEF è insufficiente

Nel caso in esame, relativo a una procedura aperta per l'affidamento di una concessione della durata di cinque anni, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo l'attribuzione dei punteggi il RUP ha espresso un giudizio positivo sull'adeguatezza e sulla sostenibilità del piano economico-finanziario del raggruppamento primo classificato, al quale è stata successivamente aggiudicata la concessione.

Il secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione, contestando la sovrastima dei ricavi relativi alle visite guidate speciali e al servizio guardaroba, oltre alla mancata o insufficiente considerazione di alcuni costi, tra cui l'aggiornamento del canone concessorio, le commissioni sui pagamenti elettronici e gli eventuali oneri finanziari necessari a coprire le perdite iniziali.

Il TAR ha respinto il ricorso, condividendo la valutazione dell'amministrazione sulla sostenibilità dell'offerta, e la questione è giunta al Consiglio di Stato.

Sostenibilità del PEF e verifica di anomalia nelle concessioni

Il Codice dei contratti pubblici collega l'equilibrio economico-finanziario della concessione al trasferimento del rischio operativo, che rimane a carico del concessionario anche quando l'andamento della gestione si discosta dalle previsioni.

L'art. 177, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 individua tale equilibrio nella contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, legate alla capacità del progetto di generare un'adeguata redditività del capitale investito e flussi di cassa sufficienti a sostenere gli impegni finanziari.

L'art. 185, comma 5, prevede che la commissione aggiudicatrice verifichi l'adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima dell'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Nella vicenda esaminata, la verifica è stata svolta dal RUP dopo l'attribuzione dei punteggi, mentre il Consiglio di Stato ha concentrato il proprio esame sull'adeguatezza dell'istruttoria.

I giudici hanno richiamato la distinzione tra la verifica di sostenibilità del PEF e quella di anomalia dell'offerta disciplinata dall'art. 110 del Codice. Pur presentando aspetti comuni, i due procedimenti hanno finalità differenti, poiché il primo riguarda l'equilibrio dell'operazione concessoria e l'effettiva allocazione del rischio operativo, mentre il secondo investe la congruità dell'offerta e l'attendibilità delle sue componenti economiche.

La concessione presenta inevitabilmente una componente prognostica più accentuata rispetto all'appalto, essendo la remunerazione del concessionario esposta all'andamento della domanda e ai risultati della gestione. L'ampiezza del rischio assunto, tuttavia, non consente di sottostimare preventivamente i costi o di fondare l'equilibrio economico su ricavi la cui attendibilità non sia stata adeguatamente verificata.

Equilibrio economico del PEF e sostenibilità delle previsioni

Nel caso esaminato, il piano dell'aggiudicatario prevedeva un utile complessivo pari allo 0,54% dei ricavi e le perdite dei primi esercizi sarebbero state recuperate soltanto nell'ultimo anno, con un risultato finale che lasciava margini molto contenuti rispetto alle dimensioni della concessione.

L'equilibrio ipotizzato dipendeva quindi dal raggiungimento degli incrementi di ricavo prospettati dall'operatore, senza che il piano disponesse di una significativa capacità di assorbire eventuali scostamenti.

Palazzo Spada ha osservato che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare questa fragilità nella verifica della sostenibilità dell'offerta, approfondendo la possibilità di conseguire gli introiti previsti e l'incidenza dei costi non adeguatamente stimati.

La modestia dell'utile non comporta di per sé l'inattendibilità del PEF, ma assume un peso rilevante quando l'equilibrio dipende dal verificarsi contemporaneo delle ipotesi più favorevoli incorporate nel piano.

La verifica delle previsioni di ricavo nel PEF

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'aumento del personale previsto dall'aggiudicatario non fosse sufficiente a dimostrare la possibilità di raggiungere i livelli di domanda ipotizzati, soprattutto considerando che le previsioni si discostavano sensibilmente dalle stime elaborate dall'amministrazione sulla base dei dati storici e delle analisi di mercato.

Occorreva approfondire la disponibilità effettiva degli spazi, la possibilità di raggiungere il numero massimo di partecipanti per ciascun turno e l'incidenza delle gratuità previste dal capitolato e delle royalties offerte dall'aggiudicatario.

Nel raggruppamento figurava inoltre il gestore uscente, circostanza che rendeva necessario valutare anche le ragioni per cui gli incrementi prospettati non fossero stati conseguiti durante la precedente gestione.

Le contestazioni hanno riguardato anche l'aggiornamento del canone concessorio che, secondo il capitolato, doveva essere rivalutato annualmente dal secondo anno sulla base dell'indice ISTAT FOI, mentre il PEF aveva mantenuto invariato l'importo di 300.750 euro per tutti e cinque gli anni.

Il TAR aveva ritenuto che i maggiori oneri potessero trovare copertura nelle spese generali d'impresa, ma il Consiglio di Stato ha osservato che, considerando le componenti già imputate a tale voce e il modesto utile previsto, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettiva sostenibilità degli incrementi.

Verifica del PEF: discrezionalità tecnica e limiti del giudice

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione della sostenibilità del piano economico-finanziario rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione concedente, alla quale compete apprezzare l'attendibilità delle previsioni sull'andamento futuro della gestione.

Il giudice amministrativo può verificare la correttezza dei presupposti fattuali, la completezza dell'istruttoria e la ragionevolezza delle valutazioni compiute, senza sostituire la propria analisi economica a quella dell'amministrazione.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha riscontrato carenze istruttorie che non consentivano di considerare adeguatamente verificata la sostenibilità del PEF, soprattutto in relazione alla possibilità di raggiungere i ricavi previsti e all'incidenza dei costi sottostimati, motivo per cui ha accolto l'appello disponendo la rinnovazione della verifica dell'equilibrio economico-finanziario, senza dichiarare l'offerta definitivamente insostenibile né ordinare l'esclusione automatica dell'aggiudicatario.

Spetta all'amministrazione effettuare una nuova valutazione, approfondendo le criticità individuate nella sentenza e assumendo le conseguenti determinazioni.

Sostenibilità del PEF: le verifiche richieste alle stazioni appaltanti

Il PEF posto a base di gara non impedisce agli operatori di formulare previsioni migliorative, anche attraverso modelli organizzativi differenti o investimenti destinati ad aumentare i ricavi della gestione.

Quando però gli scostamenti rispetto alle stime dell'amministrazione sono significativi, la verifica deve considerare la fattibilità delle iniziative proposte, i limiti operativi dei servizi e la capacità dell'offerta di sostenere i costi necessari per realizzarle.

Nella vicenda esaminata, il margine di utile estremamente ridotto e la dipendenza dell'equilibrio economico da incrementi rilevanti dei ricavi richiedevano approfondimenti che non potevano essere sostituiti da una valutazione generale di plausibilità delle giustificazioni dell'aggiudicatario.

Il concessionario conserva la libertà di assumere rischi imprenditoriali e di proporre strategie anche ambiziose, ma l'amministrazione deve verificare che le ipotesi economiche sulle quali si fonda il PEF siano attendibili, considerando le condizioni nelle quali le prestazioni dovranno essere eseguite e la sostenibilità dell'operazione per l'intera durata del rapporto.