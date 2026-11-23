L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 300 ispettori di vigilanza tecnica per la salute e la sicurezza sul lavoro, da inquadrare nell'Area dei Funzionari e destinare agli uffici territoriali di otto regioni italiane.

Il bando, pubblicato il 19 novembre 2026 sul portale inPA, rappresenta un'opportunità di accesso alla pubblica amministrazione anche per i professionisti del settore tecnico, considerato che tra i titoli di studio ammessi figurano numerose lauree in ingegneria, architettura ed edilizia, comprese alcune lauree triennali.

La selezione avverrà attraverso una sola prova scritta, articolata in sei quesiti a risposta sintetica su materie tecniche e giuridiche, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla disciplina del d.Lgs. n. 81/2008, alle scienze delle costruzioni e alla sicurezza di macchine e attrezzature.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale inPA, entro il 19 dicembre 2026. È possibile candidarsi per una sola delle otto procedure regionali previste dal bando.

Concorso INL 2026: come sono distribuiti i 300 posti

La maggior parte delle assunzioni è concentrata in Lombardia, dove sono disponibili 108 posti, seguita dal Veneto con 50 e dall'Emilia-Romagna con 40. Le restanti posizioni sono distribuite tra Piemonte (35 posti), Toscana (27), Liguria (20), Friuli-Venezia Giulia (15) e Valle d'Aosta (5).

Le procedure concorsuali sono distinte su base regionale e ciascuna darà luogo a una propria graduatoria finale di merito. I candidati dovranno quindi scegliere, già al momento della presentazione della domanda, la regione per la quale intendono concorrere, senza possibilità di partecipare contemporaneamente a più selezioni.

Questa scelta non esclude, tuttavia, la possibilità di essere successivamente assunti in una regione diversa. Il bando prevede infatti che, qualora al termine delle procedure rimangano posti vacanti, l'Amministrazione possa utilizzare le graduatorie degli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, previa acquisizione della disponibilità degli interessati.

Concorso INL 2026: chi può partecipare e quali lauree sono ammesse

L'articolo 2 del bando individua i titoli di studio necessari per partecipare alla selezione, comprendendo lauree triennali, magistrali, specialistiche e diplomi di laurea del vecchio ordinamento.

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, sono ammesse diverse classi di laurea in ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria meccanica e architettura. La partecipazione è inoltre aperta a laureati in discipline scientifiche e sanitarie, secondo le classi espressamente individuate dal bando.

Le lauree triennali ammesse

Per accedere al concorso non è necessariamente richiesta una laurea magistrale. Possono infatti partecipare anche i candidati in possesso di una delle seguenti lauree triennali:

L-07 - Ingegneria civile e ambientale;

- Ingegneria civile e ambientale; L-09 - Ingegneria industriale;

- Ingegneria industriale; L-17 - Scienze dell'architettura;

- Scienze dell'architettura; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia;

- Scienze e tecniche dell'edilizia; L-27 - Scienze e tecnologie chimiche;

- Scienze e tecnologie chimiche; L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;

- Scienze e tecnologie fisiche; L-13 - Scienze biologiche;

- Scienze biologiche; L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione.

Lauree magistrali, specialistiche e vecchio ordinamento

Per le lauree magistrali sono ammesse le classi:

LM-3 - Architettura del paesaggio;

- Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;

- Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-6 - Biologia;

- Biologia; LM-17 - Fisica;

- Fisica; LM-23 - Ingegneria civile;

- Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;

- Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 - Ingegneria della sicurezza;

- Ingegneria della sicurezza; LM-33 - Ingegneria meccanica;

- Ingegneria meccanica; LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;

- Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-54 - Scienze chimiche;

- Scienze chimiche; LM-71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale;

- Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM/SNT4 - Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Per le lauree specialistiche del precedente ordinamento sono previste le classi 3/S, 4/S, 6/S, 20/S, 28/S, 36/S, 50/S, 62/S, 81/S e SNT/04/S. Sono inoltre ammessi i diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica e Scienze Biologiche. Restano valide le corrispondenze e le equipollenze previste dai decreti ministeriali vigenti, mentre per i titoli conseguiti all'estero si applicano le disposizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza.

Il bando non consente invece la partecipazione sulla base del solo diploma di geometra o di perito industriale, essendo richiesto uno dei titoli universitari previsti.

Per chi concorre in Valle d'Aosta, è richiesta la conoscenza della lingua francese oltre a quella italiana.

Prova scritta del concorso INL: modalità, punteggio e materie d'esame

La selezione si svolgerà attraverso un'unica prova scritta, senza un successivo colloquio orale, comune alle otto procedure regionali e organizzata mediante strumenti informatici e piattaforme digitali.

Il bando prevede la soluzione di sei quesiti a risposta sintetica, relativi ad argomenti anche interdisciplinari. I candidati avranno a disposizione 180 minuti e potranno conseguire un punteggio massimo di 30 punti, con una soglia minima di 21/30 per il superamento della prova.

Il programma d'esame, individuato dall'articolo 6, comprende materie tecniche e giuridiche direttamente collegate alle funzioni di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, i quesiti potranno riguardare:

scienze delle costruzioni;

disciplina della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ;

; sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro;

Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale;

normativa sugli ascensori e sui generatori di vapore;

normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

elementi di chimica;

elementi di diritto del lavoro;

elementi di diritto penale;

lingua inglese;

utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Per i candidati della Valle d'Aosta che non abbiano i requisiti per l'esonero dall'accertamento della conoscenza del francese è previsto anche un quesito specifico.

Domanda di partecipazione: come iscriversi e scadenza del 19 dicembre 2026

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale inPA, mediante la procedura telematica disponibile nella scheda dedicata al concorso.

Il termine per l'invio delle domande è fissato alle ore 23:59 del 19 dicembre 2026. La partecipazione è subordinata al versamento di un contributo di 10 euro, da effettuare entro la scadenza secondo le indicazioni riportate sul portale. Il contributo non è rimborsabile.

Nella domanda dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti richiesti, il titolo di studio e gli eventuali titoli di riserva o preferenza. Sarà inoltre necessario indicare il codice della procedura regionale prescelta, non essendo consentita la partecipazione a più concorsi.

Al termine della compilazione e dell'invio, il sistema rilascerà una ricevuta elettronica che attesta la presentazione della candidatura. Qualora vengano trasmesse più domande, sarà considerata valida esclusivamente l'ultima, che sostituirà integralmente le precedenti.

Graduatorie e riserve di posti: come saranno individuati i vincitori

Il bando stabilisce una riserva del 30% dei posti a favore delle categorie di volontari delle Forze armate individuate dalla normativa e una riserva del 15% per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale, nei limiti e alle condizioni previste.

Il superamento della prova scritta con almeno 21/30 non garantisce automaticamente l'inserimento tra gli idonei non vincitori. Il bando prevede infatti che, oltre ai vincitori, possano essere considerati idonei soltanto i candidati collocati nelle posizioni successive, entro un limite pari al 20% dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato, previa verifica dei requisiti dichiarati e nel rispetto dei vincoli finanziari e assunzionali applicabili. In caso di rinuncia o decadenza, l'Amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatte salve eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione adottate in relazione a proprie preminenti esigenze organizzative.