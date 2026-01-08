Modalità di presentazione della domanda e scadenza dei termini

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale inPA. L’accesso alla piattaforma avviene mediante SPID, CIE, CNS o eIDAS, previa registrazione e compilazione del curriculum vitae, che assume valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

La candidatura deve essere inoltrata entro le ore 18:00 del 27 gennaio 2026. Il termine è perentorio e, allo scadere, il sistema non consentirà più l’invio delle domande. In caso di più invii, sarà considerata valida esclusivamente l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico.

Per la partecipazione è richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per ciascun codice di concorso. Tutte le comunicazioni relative alla procedura, inclusi calendario delle prove ed esiti, saranno effettuate esclusivamente tramite il Portale inPA.