L’Unione Europea seleziona oltre 400 tecnici da inserire negli elenchi di riserva dai quali le istituzioni, gli organismi e le agenzie della UE - nelle sedi di Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo), Strasburgo (Francia) - potranno attingere per la gestione di progetti edilizi, architettura, ingegneria elettrica e impianti HVAc.

La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del bando di concorso EPSO/AD/425/25 per la selezione di Amministratori (AD 7). Il concorso prevede quattro settori di specializzazione, con scadenza per la presentazione delle candidature fissata al 17 ottobre 2025 (ore 12:00, ora di Bruxelles).

Concorsi per ingegneri e architetti: la UE cerca 400 tecnici

Il concorso è organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che si occupa di costituire gli elenchi di riserva utilizzati dalle istituzioni e agenzie dell’Unione europea per assumere funzionari permanenti.

Il bando riguarda quattro ambiti professionali, con i seguenti posti disponibili:

gestione di progetti nel settore edilizio : 153 posti;

: 153 posti; architettura e gestione di progetti : 75 posti;

: 75 posti; ingegneria elettrica e gestione di progetti : 93 posti;

: 93 posti; ingegneria HVAC e gestione di progetti: 90 posti.

Ogni candidato potrà concorrere per un solo settore, e l’inserimento negli elenchi di riserva consentirà l’accesso a future opportunità di lavoro presso le istituzioni europee, senza garantire automaticamente l’assunzione.

Organizzazione del concorso

Il concorso si articola in quattro fasi principali:

Presentazione della candidatura online tramite account EPSO entro il 17 ottobre 2025.

tramite account EPSO entro il 17 ottobre 2025. Prove selettive : test di ragionamento (verbale, numerico, astratto), test a scelta multipla sul settore specifico e una prova scritta in lingua 2.

: test di ragionamento (verbale, numerico, astratto), test a scelta multipla sul settore specifico e una prova scritta in lingua 2. Attribuzione dei punteggi e verifica dell’ammissibilità in base ai requisiti dichiarati e alla documentazione caricata.

in base ai requisiti dichiarati e alla documentazione caricata. Costituzione degli elenchi di riserva, dai quali le istituzioni attingeranno per le assunzioni.

Aree di intervento

I funzionari assunti saranno chiamati a svolgere attività di pianificazione, coordinamento e supervisione nell’ambito dei progetti edilizi e impiantistici delle istituzioni europee. Non si tratta soltanto di ruoli tecnici, ma di funzioni di responsabilità che richiedono la capacità di coniugare aspetti tecnici, gestionali e amministrativi.

Tra le aree di intervento figurano:

la gestione di nuove costruzioni e di ristrutturazioni complesse;

la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica degli edifici;

la supervisione degli appalti e dei contratti;

il coordinamento tra diversi attori istituzionali e tecnici;

la garanzia di accessibilità e sicurezza nelle strutture.

In sintesi, i futuri amministratori AD 7 opereranno come veri e propri project manager del patrimonio edilizio europeo, con un ruolo di raccordo tra progettazione tecnica, committenza pubblica e obiettivi di sostenibilità.

Condizioni di ammissione

Per accedere al concorso, i candidati devono rispettare alcune condizioni generali, valide per tutti i settori:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e godimento dei diritti civili e politici;

regolarità rispetto agli obblighi di leva;

garanzie di moralità e correttezza necessarie allo svolgimento delle funzioni pubbliche.

A queste si aggiunge il requisito delle conoscenze linguistiche: è necessaria la padronanza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione, con livello C1 per la lingua principale e almeno B2 per la seconda. La combinazione linguistica scelta sarà determinante per le prove di selezione, che prevedono test in entrambe le lingue.

Vediamo adesso nel dettaglio i requisiti specifici per ciascuna area di intervento.