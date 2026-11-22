Condannato in solido per gravi difetti di un edificio, un tecnico può essere costretto a pagare l’intero risarcimento? Le percentuali di colpa indicate dal CTU in sentenza limitano quanto si deve pagare? Davanti a un precetto per l’intero, opporsi serve ancora a qualcosa?

Sono domande che si pongono in molti, perché nelle condanne in solido per i gravi difetti di costruzione convivono spesso due linguaggi che tirano in direzioni opposte, quello della solidarietà, che guarda al danneggiato, e quello delle quote di colpa ripartite dal consulente. Con questa zona grigia si misura la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28685 del 9 novembre 2026, chiamata a dire che cosa possa pretendere con il precetto chi ha in mano un dispositivo che recita insieme «in solido» e «nei limiti delle rispettive responsabilità».

La questione tocca direttori dei lavori, progettisti e imprese che, chiamati in causa per i vizi dell’opera, vedono nella quota della perizia il tetto del proprio rischio. Sullo sfondo restano il momento in cui una sentenza diventa intoccabile per chi non l’ha impugnata e il ruolo del regresso tra corresponsabili.

Danni a un complesso immobiliare e condanna in solido: la vicenda

Tutto comincia con i proprietari di un complesso immobiliare, che in primo grado hanno ottenuto la condanna della società venditrice a risarcire danni per quasi 800 mila euro. Nel 2019 la Corte d’appello ha accolto la domanda anche verso i terzi chiamati, con una formula a due tempi. Il progettista, anche direttore dei lavori, e l’impresa erano tenuti «con vincolo di solidarietà passiva», gli altri chiamati, tra cui la società poi ricorrente, «nei limiti delle rispettive responsabilità accertate e indicate dal c.t.u.», sempre in solido.

Ricevuti due precetti per oltre 400 mila euro ciascuno, la società si è opposta sostenendo di dover pagare solo la propria quota. Il Tribunale ha respinto le opposizioni e nel marzo 2025 la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il rinvio alle «rispettive responsabilità» servisse soltanto a un eventuale regresso tra condebitori. Intanto, nel novembre 2024, la Cassazione ha respinto i ricorsi di altri condannati contro la sentenza del 2019, che la società non ha impugnato.

Nel ricorso deciso ora, la società ha denunciato la violazione del giudicato e delle regole sulla solidarietà, sostenendo che il dispositivo la obbligasse solo nei limiti accertati dalla consulenza per i gravi difetti dell’opera. Ha lamentato anche la mancanza di un’esplicita condanna nei suoi confronti.

Responsabilità solidale e titolo esecutivo: le norme che contano

Il perimetro normativo è segnato anzitutto dall’art. 2055 c.c., per il quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Chi ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze, e nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.

La ricorrente ha richiamato anche l’art. 1669 c.c., sulla responsabilità dell’appaltatore verso il committente e i suoi aventi causa. Scatta quando, nei dieci anni dal compimento, un edificio o un altro immobile destinato a lunga durata rovina in tutto o in parte per vizio del suolo o difetto della costruzione, oppure presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

Quanto al processo, l’art. 474 c.p.c. ammette l’esecuzione forzata solo in virtù di un titolo per un diritto certo, liquido ed esigibile, e l’art. 615 c.p.c. consente di contestare con l’opposizione il diritto di procedere. L’art. 2909 c.c. stabilisce che la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, mentre l’art. 366 c.p.c. fissa i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione, a partire dall’esposizione dei fatti e dei motivi.

Quote del CTU e condanna in solido: cosa dice la Cassazione

Il punto fermo da cui partono i giudici è che l’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale cambia statuto a seconda che la sentenza sia o meno passata in giudicato. Richiamando la stessa Terza Sezione (ordinanza n. 29062/2025), la Corte ribadisce che il titolo non definitivo si legge come un fatto, censurabile in legittimità solo per vizi di motivazione, mentre quello passato in giudicato diventa la regola del caso deciso, da interpretare come una norma.

Chi ricorre deve quindi dire se il giudicato si era già formato quando è stata emessa la decisione impugnata, e calibrare su questo la censura. La società aveva denunciato la violazione del giudicato senza indicare quando e come si fosse formato, con un motivo per di più aspecifico. Il motivo resta così inammissibile comunque lo si qualifichi, e la questione del giudicato non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno dell’allegazione.

Lamentare che il giudice dell’opposizione avesse violato l’art. 2055 c.c. equivaleva poi, per gli ermellini, a chiedere la riforma del titolo, che andava domandata impugnando la sentenza di condanna. Il secondo motivo, esaminato nel merito, cade invece perché l’accoglimento «in estensione» verso i chiamati di domande condannatorie, pur senza una condanna esplicita nel dispositivo, può significare soltanto che anch’essi sono stati condannati. Una pronuncia di mero accertamento avrebbe reso la sentenza viziata da minuspetizione, e il titolo esprime quindi un credito certo, liquido ed esigibile.

Resta il nodo delle quote. L’accertamento in sentenza delle quote di responsabilità dei condannati in solido, come quello contenuto nel titolo in esame, non basta a rendere parziaria la loro obbligazione verso i danneggiati. Fin qui la Corte concorda con il giudice d’appello, che però corregge su un punto, perché quell’accertamento non poteva neppure servire a un futuro regresso, non avendo nessuno dei condebitori proposto la relativa domanda.

A sostegno, con l’ordinanza n. 7910/2024, la Corte richiama le Sezioni Unite (sentenza n. 15279/2017), per le quali la solidarietà passiva serve al creditore, che può ottenere l’intero da qualunque condebitore, e non incide sui rapporti interni. Chi, già condannato, vuole discutere in impugnazione la graduazione delle colpe deve aver proposto per tempo la domanda di rivalsa, senza la quale la condanna non pregiudica il suo eventuale diritto di regresso. La Corte, dal canto suo, lascia impregiudicata ogni questione legata alla statuizione sulle quote, ormai definitiva.

Condannati in solido per vizi dell’opera: che cosa deve sapere il tecnico

Guardata con gli occhi del progettista, la vicenda riflette una dinamica frequente nelle cause sui vizi delle costruzioni, dove la percentuale assegnata dalla consulenza a ogni figura del cantiere sembra fissare il limite dell’esposizione. Anche se la pronuncia non lo affronta, sul piano sistematico l’art. 1669 c.c. nomina soltanto l’appaltatore, ma la giurisprudenza vi affianca da tempo, in solido, i professionisti come il direttore dei lavori, quando i loro inadempimenti concorrono allo stesso danno, anche a titolo diverso. LavoriPubblici.it ha seguito questo filone nel commento sulla responsabilità del direttore dei lavori anche per gli errori esecutivi e in quello su impresa e direttore dei lavori chiamati a rispondere insieme dei lavori eseguiti male.

La sentenza in commento guarda invece al momento successivo, quando il creditore si presenta con il precetto. In una condanna in solido, le percentuali con cui la consulenza ripartisce la responsabilità per i gravi difetti dell’opera contano davvero solo se qualcuno le porta in una domanda di rivalsa. Le leve difensive stanno quindi nel giudizio di merito, dove va attivata subito la rivalsa verso gli altri corresponsabili e va impugnata, se la si ritiene ingiusta, la sentenza che afferma il vincolo solidale.

Precetto per l’intero e regresso tra corresponsabili: le conclusioni operative

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, e resta così fermo il rigetto delle opposizioni ai precetti. Per chi opera nel cantiere, il caso suggerisce di leggere il dispositivo di una condanna per vizi dell’opera con l’occhio del creditore, prima ancora che con quello del consulente.

La decisione si colloca nell’orientamento che, dalle Sezioni Unite del 2022, apre alla Cassazione la lettura del titolo passato in giudicato ma pretende ricorsi rigorosi. Il conto del cantiere arriva per intero a chi il creditore sceglie, e la divisione tra chi ha sbagliato resta una partita tra loro.

Condanna in solido per gravi difetti: le domande più frequenti

Che valore hanno le quote di responsabilità del CTU scritte in una condanna in solido?

Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 28685/2026) l’accertamento delle quote non rendeva parziaria l’obbligazione, per cui i danneggiati potevano agire per l’intero verso ciascun condannato. Poiché in quel giudizio nessuno aveva chiesto il regresso, la Corte ha escluso che il giudice potesse pronunciarsi sulla ripartizione interna, lasciando impregiudicata ogni questione collegata.

Chi ha pagato l’intero risarcimento può rivalersi sugli altri responsabili?

In linea generale sì, perché l’art. 2055 c.c. riconosce il regresso verso ciascuno degli altri a chi ha risarcito, secondo la gravità delle rispettive colpe e l’entità delle conseguenze, presumendo uguali le colpe nel dubbio. Per contestare in sede di impugnazione la ripartizione delle colpe tra i condannati serve però una domanda di rivalsa avanzata tempestivamente al giudice del merito; in sua assenza, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 15279/2017) richiamate dalla Cassazione, l’eventuale diritto di regresso non è comunque pregiudicato.

Nell’opposizione al precetto si può chiedere di correggere la sentenza di condanna?

In linea generale no, perché con l’opposizione si contesta il diritto di procedere e si può discutere come vada interpretato il titolo, senza poterlo riformare. Nel caso deciso dalla Cassazione (sentenza n. 28685/2026) la critica all’applicazione della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. andava proposta impugnando la sentenza di condanna.