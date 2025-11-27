blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio

Dalla riapertura del condono 2003 alla sanatoria per abusi minori fino al 30 settembre 2025: analisi tecnica delle proposte e delle loro conseguenze operative.

di Gianluca Oreto - 27/11/2025

Di “quarto condono edilizio” si parla ormai da settimane, spesso in modo superficiale, come se fosse un’idea spuntata all’improvviso per ragioni politiche. Eppure, entrando dentro il testo degli emendamenti al disegno di Legge di Bilancio 2026, il quadro cambia radicalmente. Non si tratta di una suggestione estemporanea, ma di una serie di interventi normativi molto diversi tra loro, alcuni dei quali avrebbero un impatto profondo sia sul Testo Unico dell’Edilizia sia sulla gestione degli abusi edilizi accumulati negli ultimi decenni.

Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti?

Nell’opinione pubblica circola l’idea che sia pronto un “maxi condono” uguale per tutti, sul modello dei precedenti. In realtà gli emendamenti depositati mostrano tre approcci completamente differenti:

  • una riapertura controllata del condono 2003;
  • una sanatoria per specifiche categorie di opere;
  • una proposta di regolarizzazione legata allo stato dei luoghi al 2003.

Tre strade incompatibili tra loro, che raccontano molto della difficoltà di costruire un impianto coerente in un sistema normativo che negli anni è diventato sempre più complesso e frammentato.

Il risultato è un puzzle che merita di essere letto e analizzato con estrema attenzione, senza slogan e senza semplificazioni. Perché un eventuale condono non è mai neutro: modifica gli equilibri tra Stato e Regioni, incide sul concetto di stato legittimo, interagisce con il sistema dei vincoli urbanistici e paesaggistici e, soprattutto, alimenta aspettative molto forti nei cittadini e nei proprietari di immobili coinvolti (e spesso incentiva anche l’abusivismo).

INDICE

1
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
2
La riapertura del condono 2003
3
La sanatoria per abusi fino al 30 settembre 2025
4
La sanatoria per opere conformi al PRG al 31 marzo 2003
5
L’emendamento inammissibile
6
Conclusioni
