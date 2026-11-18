Ogni autunno, puntuale come la sessione di bilancio, torna in Parlamento la parola condono. E basta un emendamento annunciato o una bozza fatta circolare perché si alzino gli scudi: da una parte chi parla di regalo all’illegalità e di schiaffo ai cittadini onesti, dall’altra chi ricorda le migliaia di famiglie rimaste per decenni in un limbo amministrativo. È successo con la manovra dell’anno scorso e con il Milleproroghe, e succede di nuovo adesso con i circa 6.600 emendamenti depositati in Commissione Bilancio della Camera alla Legge di Bilancio per il 2027.

Il problema è che in questo scontro, quasi sempre giocato sugli slogan, si perde per strada la distinzione da cui bisognerebbe partire prima di parlare di gestione delle difformità edilizie, cioè quella tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Due strumenti spesso confusi, che rispondono invece a logiche opposte. Senza questa distinzione, le proposte arrivate in Commissione si leggono soltanto con la lente del tifo.

Condono edilizio e sanatoria: perché non sono la stessa cosa

Il condono edilizio è una sanatoria di tipo straordinario. Nasce da una legge speciale e consente di regolarizzare dietro pagamento di un’oblazione anche opere che non sono conformi alla disciplina urbanistica, cioè veri e propri abusi sostanziali. Ogni condono ha paletti rigidi, a partire da una data entro cui le opere devono essere ultimate e da una finestra entro cui presentare la domanda, oltre che da categorie di opere escluse e, nel 1994 e nel 2003, dalla soglia dei 750 metri cubi. In Italia ne abbiamo avuti tre:

la Legge n. 47/1985 per le opere ultimate entro il 1° ottobre 1983;

l’art. 39 della Legge n. 724/1994 per quelle ultimate entro il 31 dicembre 1993;

l’art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, per quelle ultimate entro il 31 marzo 2003.

La sanatoria ordinaria vive invece dentro il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e non ha scadenze fissate dal legislatore, perché è lo strumento con cui il sistema gestisce in via permanente le difformità edilizie. Il presupposto, però, è rovesciato. Con l’accertamento di conformità dell’art. 36, riservato agli interventi senza permesso di costruire o in totale difformità, si regolarizza un intervento che sarebbe stato assentibile, perché conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; con l’art. 36-bis, introdotto dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), la doppia conformità diventa asimmetrica, urbanistica alla data della domanda ed edilizia all’epoca dei lavori, ma resta circoscritta alle parziali difformità, alle variazioni essenziali e agli abusi legati alla SCIA. In entrambi i casi si sana un abuso formale, cioè la mancanza o la difformità del titolo, non un’opera che contrasta con la disciplina urbanistica vigente.

Il condono non è un lasciapassare: vincoli, rischio idrogeologico e paesaggio

Quando si parla di condono, l’immaginario collettivo corre subito alla villa sul mare costruita a pochi metri dalla battigia, o alla casa tirata su lungo l’argine di un fiume, in un’area a rischio idrogeologico. È un’immagine radicata nella storia del nostro abusivismo, che però descrive male il funzionamento delle leggi di condono, perché nessuna di esse ha mai cancellato la disciplina di tutela che si sovrappone a quella urbanistica.

Già la Legge n. 47/1985 subordinava la sanatoria delle opere su aree vincolate al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e considerava insanabili le opere in contrasto con vincoli di inedificabilità imposti prima della loro esecuzione, compresi quelli a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali. Il terzo condono ha stretto ancora di più le maglie, escludendo le opere realizzate senza titolo e non conformi alle norme urbanistiche su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesistici o ricadenti in parchi e aree protette, se istituiti prima dei lavori, e tutte quelle costruite sul demanio marittimo, lacuale e fluviale. Restano fuori anche le opere per le quali non è possibile l’adeguamento antisismico, mentre oltre i 450 metri cubi serve la certificazione dell’idoneità statica.

Immobile condonato: cosa ci si può fare davvero

Resta poi un nodo che nessun condono ha mai sciolto fino in fondo e che ogni riapertura rischia di moltiplicare, cioè che cosa si può fare su un immobile condonato una volta ottenuto il titolo in sanatoria. La Corte costituzionale (sentenza n. 238/2000) ha escluso che una Regione possa vietare la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili condonati, pur ammettendo limiti più rigorosi per ampliamenti e aumenti di volume o di sagoma. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2848/2026) ha riconosciuto che l’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può ospitare gli interventi consentiti sugli immobili legittimi, ristrutturazione edilizia compresa, anche alla luce delle regole sullo stato legittimo dell’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia. La Consulta (sentenza n. 86/2026) ha però ricordato che il condono non cancella del tutto l’originaria illiceità e non genera premialità volumetriche automatiche.

Come abbiamo già osservato, queste tre pronunce non si contraddicono ma guardano segmenti diversi dello stesso problema. Il condono stabilizza la legittimità dell’immobile nei limiti del titolo rilasciato, per cui il fabbricato può essere mantenuto, recuperato e ristrutturato, mentre ogni trasformazione che ne altera la consistenza assentita richiede un fondamento urbanistico e il titolo corretto. Il punto critico è capire, caso per caso, che cosa sia stato davvero condonato, con quale consistenza e con quali prescrizioni, ed è lì che si inceppano molte compravendite e molti progetti di recupero, come mostra il volume «Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari» dedicato alle verifiche prima del rogito.

Manovra 2027 e condono edilizio: le quattro proposte sul tavolo

Le proposte su condono e sanatoria vengono dalla maggioranza, in larga parte da Fratelli d’Italia e in misura minore da Forza Italia. Il testo ufficiale non è ancora pubblicato e ciò che se ne conosce deriva da bozze e ricostruzioni che su alcuni punti non coincidono, ma si possono individuare quattro filoni distinti.

Il primo riguarda la riapertura del condono 2003. Nasce dal caso della Campania, dove la legge regionale del 2004, approvata fuori termine e poi dichiarata in larga parte illegittima dalla Corte costituzionale, ha reso per anni incerto il regime applicabile, ma nelle ultime versioni potrebbe estendersi alle altre Regioni. Il perimetro resterebbe quello originario, quindi stessa data limite e stesse esclusioni di allora, mentre alle Regioni, secondo le bozze, verrebbero assegnati sessanta giorni per approvare una legge di attuazione che ne fissi possibilità, condizioni e modalità.

Il secondo filone non apre nuove domande ma punta a chiudere quelle vecchie. Un emendamento impone ai Comuni un termine perentorio per concludere l’istruttoria e rilasciare i titoli in sanatoria sulle istanze ancora pendenti dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003, con eccezioni per gli immobili in zone a rischio sismico o idrogeologico. Le ricostruzioni indicano il 30 giugno 2027 o il 30 giugno 2028, mentre la stima di circa 50.000 posizioni aperte circola soprattutto con riferimento alla Campania, dove un emendamento collegato prevede la sospensione per ventiquattro mesi delle demolizioni pendenti.

Piccole difformità e sanatoria nel Testo Unico Edilizia: le proposte più delicate

Il terzo filone è il cosiddetto condono delle piccole difformità, cioè la regolarizzazione su scala nazionale delle discrasie tra stato di fatto e progetto, come il tramezzo spostato o il secondo bagno ricavato in un ripostiglio. Nella bozza, però, l’ambito è agganciato alle tipologie di illecito da 1 a 6 dell’Allegato 1 al decreto del terzo condono, una scala che parte dalle opere senza titolo e non conformi agli strumenti urbanistici e arriva alla manutenzione straordinaria. Oggi le prime tre valgono su tutto il territorio nazionale, mentre le ultime tre dipendono dalla legge regionale o dalla presenza di un vincolo, per cui l’etichetta di piccole difformità descrive bene soltanto una parte del perimetro. Restano esclusi i casi di insuscettibilità assoluta di sanatoria, come le aree vincolate, e nelle zone sismiche l’intervento dovrebbe rispettare le norme tecniche sia all’epoca della realizzazione sia al rilascio del titolo. Forza Italia lavora a una versione propria, con il gettito destinato al caro materiali.

Il quarto filone è il più rilevante per i tecnici, perché non è un condono ma una modifica strutturale della sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia. Secondo le ricostruzioni, le proposte prevedono di superare la verifica della conformità urbanistica al momento della realizzazione, richiedendola solo alla data della domanda con una sanzione minima di 3.000 euro, di ampliare le tolleranze e le difformità regolarizzabili con una sanzione fissa di 1.032 euro che concorre alla formazione dello stato legittimo e di introdurre oblazioni minime di 2.500 euro per il permesso di costruire in sanatoria, di 2.068 euro per la SCIA in assenza di titolo e di 1.032 euro nei casi di doppia conformità. Gli importi minimi coincidono con quelli dell’emendamento 9.0.7 presentato alla legge di bilancio 2026, insieme ad altre proposte di modifica al Testo Unico Edilizia rimaste fuori dal testo finale. Poiché l’art. 36-bis guarda già oggi alla conformità urbanistica alla sola data della domanda, la novità, per come è stata descritta, finirebbe per toccare l’accertamento dell’art. 36, e ne uscirebbe ridisegnato il confine tra abuso formale e abuso sostanziale su cui si regge tutto il sistema.

Condono edilizio 2027: cassa, arretrati e l’ennesima toppa al Testo Unico

Ad oggi nessuna di queste misure è legge. Sono proposte che devono superare il vaglio di ammissibilità e la selezione dei segnalati, essere approvate in Commissione e dalle due Camere e arrivare in Gazzetta Ufficiale, e l’esperienza recente invita alla prudenza, perché lo scorso anno un pacchetto analogo è arrivato fino ai segnalati per poi ridursi a un ordine del giorno, mentre nel Milleproroghe la riapertura del condono 2003 è stata dichiarata inammissibile.

Detto questo, conviene guardare le proposte per quello che sono. Un nuovo condono, comunque lo si chiami, serve prima di tutto a fare cassa, e non è un caso che il gettito sia stato destinato al caro materiali prima ancora di sapere quanto renderà, con il rischio di ripetere quanto già accaduto con il condono del 2003, che ha portato nelle casse pubbliche soltanto una parte delle entrate attese.

La chiusura delle vecchie domande è forse la proposta più sensata sulla carta, ma si scontra con un problema che nessuna data perentoria può risolvere, cioè le carenze croniche degli uffici tecnici comunali, che da decenni non riescono a smaltire l’arretrato e ai quali, ancora una volta, si chiede di fare di più senza risorse e senza personale in più.

Quanto all’ennesima modifica al Testo Unico Edilizia, il copione è lo stesso del Salva Casa. Si continua a mettere toppe a un testo che ha ormai venticinque anni, stratificato da modifiche e deroghe, mentre il progetto di una riforma organica, più moderna e fondata su un approccio prestazionale, resta sullo sfondo. Ogni toppa sposta un po’ più in là il confine del lecito e, insieme, allunga di nuovo i tempi di una riforma che da anni viene annunciata e che nessuno sembra avere davvero fretta di scrivere.