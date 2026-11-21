Chi istruirà le domande di un nuovo condono edilizio, se gli uffici comunali non hanno ancora chiuso quelli vecchi? Basta una scadenza scritta in legge di bilancio per smaltire pratiche ferme da decenni? E chi paga il ritardo, il Comune o il cittadino?

Sono domande che ho posto su queste pagine nelle dissertazioni sul condono edilizio 2027, quando ho provato a mettere in fila ciò che lo Stato non ha ancora chiuso prima di aprire un quarto capitolo di sanatoria straordinaria. Lo stesso giorno, la medesima preoccupazione è arrivata da chi quelle pratiche le deve istruire una per una, seduto davanti a fascicoli che spesso hanno più anni dei funzionari che li aprono.

A parlare è UNITEL, l'Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, che con un comunicato del presidente nazionale ha spostato il discorso dal contenuto delle nuove sanatorie alla capacità dei Comuni di gestirle. È una prospettiva che nel dibattito sulla manovra resta quasi sempre sullo sfondo, e che invece decide se una norma produce effetti o rimane sulla carta.

Condono edilizio 2027: le ipotesi sul tavolo della legge di bilancio

Il perimetro della discussione è ancora quello delle bozze circolate attorno agli emendamenti del 17 novembre 2026 alla Legge di Bilancio 2027, che non sono norme approvate e potrebbero cambiare profondamente, o non arrivare affatto, nel corso dell'iter parlamentare.

Le ipotesi riprese anche da UNITEL sono tre. La prima consentirebbe alle Regioni di riaprire i termini del condono del 2003 previsto dall'art. 32 del Decreto-Legge n. 269/2003, con particolare attenzione alla Campania. La seconda fissa al 30 giugno 2027 il termine entro cui i Comuni dovrebbero definire le domande ancora pendenti dei tre condoni, cioè quelle presentate ai sensi della Legge n. 47/1985, della Legge n. 724/1994 e dello stesso Decreto-Legge n. 269/2003. La terza introduce una nuova regolarizzazione per difformità realizzate entro il 30 settembre 2025, come porticati, tettoie, balconi e logge, con l'esclusione dei nuovi edifici e limiti ancora da definire.

Messe in fila, le tre misure hanno un tratto comune. Tutte presuppongono che dall'altra parte dello sportello ci sia qualcuno in grado di ricevere, istruire e chiudere le pratiche nei tempi che il legislatore immagina.

Uffici tecnici comunali e condono: cosa chiedono i tecnici degli enti locali

È esattamente su questo presupposto che UNITEL interviene. Il comunicato descrive organici ridotti negli anni fino a soglie minime, spesso insufficienti anche per l'ordinaria amministrazione, e ricorda che nei Comuni piccoli e medi lo stesso tecnico segue lavori pubblici, manutenzioni, acquisti, forniture ed espropri, oltre all'edilizia privata. A questo si aggiunge la difficoltà di attrarre e trattenere professionisti con retribuzioni poco competitive rispetto alle responsabilità che il ruolo comporta.

C'è poi la natura stessa dell'istruttoria di condono, che non si esaurisce in un controllo formale. Per definire una domanda presentata vent'anni o quarant'anni fa occorre ricostruire lo stato dei luoghi, individuare la disciplina urbanistica vigente all'epoca, recuperare documenti custoditi in archivi spesso non digitalizzati e acquisire pareri da enti che nel frattempo hanno cambiato competenze o denominazione.

Da qui le richieste rivolte alle forze politiche e al legislatore, che si possono riassumere in un'unica idea. Qualunque nuova sanatoria dovrebbe essere accompagnata da finanziamenti dedicati agli enti locali, da piani straordinari di assunzione di personale tecnico, da unità operative temporanee per smaltire l'arretrato, dalla digitalizzazione degli archivi edilizi e da strumenti di supporto per i Comuni più esposti, con le risorse umane e finanziarie messe prima delle nuove procedure e non dopo.

Decreto Campi Flegrei: sessanta giorni per le sanatorie e novanta per i condoni pendenti

L'esempio scelto da UNITEL per mostrare la distanza tra norme e uffici è il Decreto-Legge n. 205/2026 (Decreto Campi Flegrei), oggi all'esame del Parlamento per la conversione, e la scelta non è casuale.

L'art. 13 riguarda gli interventi edilizi realizzati prima del 1° agosto 2026 sugli immobili ammessi ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica e per il ripristino e la riqualificazione sismica, legati alle abitazioni principali sgomberate. Per questi immobili il Comune deve concludere i procedimenti di permesso di costruire e di SCIA in sanatoria con provvedimento espresso entro 60 giorni, con una sola richiesta di integrazioni e una sospensione che non può superare 30 giorni, e deve definire con priorità le istanze di condono ancora pendenti entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda di contributo. Il passaggio che pesa di più è però l'ultimo, perché la pendenza della sanatoria o del condono non impedisce di presentare la domanda di contributo, ma la concessione resta subordinata alla positiva conclusione del procedimento edilizio.

In questo modo la velocità della ricostruzione finisce per dipendere dalla capacità di un ufficio tecnico comunale di rispettare quei termini. Il decreto consente ai Comuni di ricorrere alla conferenza di servizi, che è uno strumento di coordinamento e non una squadra di tecnici in più, e lascia al Commissario straordinario la facoltà di affidare con ordinanza alla propria struttura di supporto l'istruttoria dei procedimenti edilizi, ma nessuna delle due misure rafforza in modo stabile gli uffici comunali, e se il procedimento non si chiude il contributo resta fermo. A pagare il ritardo, in quel caso, è il cittadino.

Pratiche di condono pendenti: perché una scadenza da sola non basta

Il ragionamento di UNITEL coincide con quello che ho sviluppato nelle mie dissertazioni, e lo rafforza dall'unico punto di osservazione che io non ho, quello interno agli uffici. Fissare una data per legge non aumenta il numero dei funzionari né digitalizza un solo faldone, e lo dicono i numeri. Secondo uno studio Sogeea del 2019 ripreso dal Consiglio Nazionale dei Geometri, delle oltre 15 milioni di domande presentate con i tre condoni ne restavano da definire circa 4,2 milioni, con una stima di altri ventuno anni per chiuderle al ritmo di allora.

Su un punto però credo serva fare un passo ulteriore. Le risorse che UNITEL chiede come condizione per qualunque nuova sanatoria servono già adesso, anche se il condono 2027 non dovesse mai vedere la luce, perché l'arretrato dei tre condoni esiste a prescindere dalla manovra e ogni domanda inevasa è un immobile che non si può vendere con serenità, ristrutturare o portare a un contributo pubblico.

E c'è un secondo fronte che nessuna assunzione straordinaria può risolvere da sola. Anche quando la pratica viene definita, resta aperta la questione di cosa si possa fare sull'immobile condonato, su cui Consiglio di Stato e Corte costituzionale hanno offerto letture che vanno ancora conciliate, come ho ricostruito nell'articolo su condono edilizio e stato legittimo tra Corte costituzionale e Consiglio di Stato e nel successivo approfondimento sugli interventi ammessi sugli immobili condonati. È un nodo che i tecnici incontrano ogni giorno nelle verifiche che precedono le compravendite, quelle a cui con Vittorio Fiasconaro abbiamo dedicato il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, e che spesso emerge soltanto dopo il rogito, quando rimediare è molto più difficile.

Riforma del Testo Unico Edilizia: dove le due proposte si incontrano

Messe una accanto all'altra, la posizione dei tecnici comunali e quella che ho espresso su queste pagine non si sovrappongono del tutto, ma puntano nella stessa direzione. UNITEL chiede che nessuna nuova procedura venga approvata senza la struttura capace di applicarla; io aggiungo che, prima ancora di discutere di un quarto condono, quella struttura andrebbe messa a servizio dei tre condoni rimasti aperti, dentro una riforma ordinaria del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che dica una volta per tutte cosa è consentito sugli immobili condonati e preveda procedure semplificate per le pratiche più datate.

Il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha mostrato che la strada degli strumenti ordinari è percorribile, con la sanatoria dinamica dell'art. 36-bis, ma è rimasto un intervento parziale su un impianto normativo appesantito da decenni di modifiche successive.

Ogni condono, del resto, è nato con la promessa di chiudere i conti con il passato e ha finito per lasciare in eredità un nuovo arretrato. Continuare a spostare in avanti le scadenze senza occuparsi di chi deve rispettarle equivale a ricaricare la sveglia di un orologio fermo, aspettandosi che prima o poi torni a segnare l'ora giusta.